KÜRESEL PİYASALAR –  Verilerin ardından FTSE ve DAX düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Küresel ticaret savaşına dair endişelerin bir nebze hafiflemesiyle yükselişle açılan Avrupa borsaları, Birleşik Krallık’tan gelen büyüme, sanayi, hizmet ve inşaat sektörü üretim endeksleri ve dış ticaret dengesi verilerinin ardından düşüşe geçti.

Birleşik Krallık ekonomisi Mayıs’ta biten üç ayda yüzde 0.2 büyüdü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre,

Üretim Endeksi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, önceki üç aya göre yüzde 0.6 geriledi.

Hizmet üretimi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, Şubat 2018’de biten üç aylık döneme göre yüzde 0.4 arttı.

İnşaat sektörü üretimi ise Mayıs’ta biten üç aylık dönemde yüzde 1.7 düştü.

Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 5 milyar sterlin artışla 8.3 milyar sterline yükseldi.

Birleşik Krallık’ın Mayıs ayı “üç aylık” GSYH büyüme verisi, sektörel üretim endeksleri ve dış ticaret dengesi FTSE ve DAX endekslerini düşüşe geçirdi.

STERLİN/DOLAR veri öncesi 1.3267 düzeyindeyken, verilerin ardından açılışa göre yüzde 0.19 düşüşle 1.3245 düzeyine geriledi.

Veriler sonrasında Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.04,

- FTSE yüzde 0.03, düşerken,

- FTSE MIB yatay seyirde,

- CAC yüzde 0.23 yükseldi. ,

BİRLEŞİK KRALLIK - Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un istifa etmesiyle dolar karşısında 1.3224’e kadar gerilemişti.

Yatırımcılar şimdi de Almanya ZEW mevcut durum ve beklenti anketlerine ve Euro Bölgesi ZEW beklenti anketine odaklandı.

FRANSA - Fransa’da imalat sektörü üretimi Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.6 geriledi. Genel Sanayi Üretim Endeksi ise Mayıs’ta yüzde 0.2 geriledi.

Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis’in sabah saatlerindeki istifasının ardından Başbakan Theresa May, Dominic Raab’ı göreve getirdi. Johnson’ın yerine ise Jeremy Hunt Dışişleri Bakanı olarak atandı.