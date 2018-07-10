KÜRESEL PİYASALAR –  Verilerin ardından Avrupa’da endeksler tekrar yükselişe geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Küresel ticaret savaşına dair endişelerin bir nebze hafiflemesiyle yükselişle açılan Avrupa borsaları, Birleşik Krallık’tan gelen büyüme, sanayi, hizmet ve inşaat sektörü üretim endeksleri ve dış ticaret dengesi verileri, Almanya ve Euro Bölgesi'nden gelen ZEW Ekonomik Güven Endeksi verilerinin ardından kısa bir süre düştükten sonra, yeniden yükselişe geçti.

Birleşik Krallık ekonomisi Mayıs’ta biten üç ayda yüzde 0.2 büyüdü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre;

- Üretim Endeksi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, önceki üç aya göre yüzde 0.6 geriledi.

- Hizmet üretimi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, Şubat 2018’de biten üç aylık döneme göre yüzde 0.4 arttı.

- İnşaat sektörü üretimi ise Mayıs’ta biten üç aylık dönemde yüzde 1.7 düştü.

- Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 5 milyar sterlin artışla 8.3 milyar sterline yükseldi.

Birleşik Krallık’ta ilk kez açıklanan Mayıs ayı “üç aylık” GSYH büyüme verisi, sektörel üretim endeksleri ve dış ticaret dengesi FTSE ve DAX endekslerini düşüşe geçirse de, daha sonra endekslerin yönü yukarıya döndü.

STERLİN/DOLAR veri öncesi 1.3267 düzeyindeyken, verilerin ardından açılışa göre yüzde 0.09 düşüşle 1.3248 düzeyine geriledi.

Veriler sonrasında Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.01,

- FTSE yüzde 0.05,

- FTSE MIB yüzde 0.13,

- CAC yüzde 0.29 yükseldi.

BİRLEŞİK KRALLIK - Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un istifa etmesiyle dolar karşısında 1.3224’e kadar gerilemişti.

Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi altı yılın düşüğünde

ALMANYA merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan beklenti anketleri Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentilerin Temmuz'da kötüleştiğine işaret etti.

ZEW'den yapılan açıklamaya göre;

Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 8.6 puan düşüşle eksi 24.7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük düzey oldu. Yıl başından bu yana beklenti anketi toplam 45.1 puan geriledi.

EURO BÖLGEİ ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise Temmuz’da 6.1 puan düşüşle eksi 18.7 puana geriledi.

Almanya ZEW Mevcut Durum Endeksi 8.2 puan düşüşle 72.4 puana gerilerken, Euro Bölgesi ZEW Mevcut Durum Endeksi ise 3.7 puan düşüşle 36.2 puana geriledi.

EURO/DOLAR paritesi Draghi’nin konuşması sonrasında en yüksek 1.1791’i gördükten sonra bugün Euro Bölgesi’nden gelen verilerin ardından yüzde 0.25 düşüşle 1.1722 düzeyine geriledi.