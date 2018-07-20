KÜRESEL PİYASALAR – Trump’ın Fed yorumuyla borsalar karışık seyirde

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () – Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasından "hoşnut olmadığını" söylemesinin ardından, karışık seyirde.

CNBC kanalına konuşan Trump, "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi. Fed faiz oranlarını bu yıl içinde iki kez arttırdı ve 2018’de aynı adımı iki kez daha atması öngörülüyor.

Ayrıca Trump, Helsinki zirvesinin ardından ikinci bir buluşma için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etti.

WALL STREET’te tüm endeksler Perşembe gününü düşüşle kapanrken,

AVRUPA borsalarında endeksler gelecekte merkez bankalarının bağımsızlığının da zarar görebileceğine dair endişelerle karışık seyirde. Dün de pozitif ayrışan FTSE, yükselişine devam ediyor.

ALMANYA – Üretici Fiyat Endeksi Haziran’da yıllık yüzde 3.0 artarken, aylık artış ise yüzde 0.3 oldu. Mayıs’ta Almanya yıllık ÜFE yüzde 2.7’ydi.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 0.04,

- CAC yüzde 0.16.

- FTSE MIB yüzde 0.90 düşerken,

- FTSE yüzde 0.20 yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.01 düşüşte.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta açıklanan ve beklenmedik şekilde aylık yüzde 0.5’lik düşüşe işaret eden perakende satış verisinin ardından sterlin dolar karşısında Eylül 2017’den bu yana en düşük düzeyine gerilemişti.

ASYA - Asya borsaları Powell’in sunumunda “faizlerin çok hızlı artırılmasının büyümeye zarar verebileceğini” söylemesi, Japonya’dan gelen ticaret dengesi verileri ve Çin’in yuan fixingini yükseltmesinin ardından Perşembe gününü düşüşle kapattıktan sonra, haftanın son gününde Çin öncülüğünde Japonya hariç yükseldi.

PBOC, Perşembe günü, para biriminde Haziran ayında başlayan aşağı yönlü hareketten bu yana ilk kez yuan fixingini 6.7 seviyesinin üzerine çekti.

Japonya Haziran’da makine, gıda, metal ve bilgisayar ihracatındaki artışlara bağlı beklenenin üzerinde cari fazla verdi. 534.3 milyar yen ticaret fazlası vermesi beklenen Japonya’da Haziran’da 721.4 milyar yen (6.39 milyar dolar) ticaret fazlası geldi.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.29 düşerken,

- Shanghai yüzde 2.04,

- HSI yüzde 0.76,

- KOSPI yüzde 0.30 düştü.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.94 yükselişle varil başına 73.26 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.69 yükselişle 69.94 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Çarşamba 69.98 dolara geriledikten sonra Perşembe tekrar 70 doların üzerine çıktı ve 70.91 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

DOLAR endeksi Trump’ın konuşması sonrası zayıfladı ve günlük yüzde 0.02 düşüşle 95.14 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.98- 95.28 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe paralel günlük yüzde 0.07 yükselişle 1.1650 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.855 düzeyine yükseldi, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.604 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yatay seyretmesiyle 112.47 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yatay seyirle 1.3016 düzeyinde.