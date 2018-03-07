KÜRESEL PİYASALAR – Trump’ın Danışmanı'nın istifasıyla Asya borsaları düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Baş Ekonomi Danışmanı'nın istifasıyla ticaret savaşı endişeleri yeniden yükseldi ve Asya piyasaları düşüşlerle açıldı. Trump’ın baş danışmanı Gary Cohn’un istifası Beyaz Saray’da “Önce Amerika” yaklaşımındaki korumacı ekonomik danışmanların güçlendiğine dair endişeleri körüklüyor.

Küresel piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri ve ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek ekonomik verileri de yakından takip ediyor olacak. ABD’de açıklanacak ticaret dengesi ve özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi’nde ise 2017 4. Çeyrek büyüme verileri piyasaların izleyeceği en önemli veriler.

Cohn’un istifasının ardından, Japonya’da Nikkei yüzde 0.77 düşerek 165.04 puan kayıpla 21,252.72 düzeyine gerilerken, Shanghai Borsası yüzde 0.15 düşüşle 3,284.87 düzeyine çekildi. Hong Kong Borsası HSI’de ise kayıplar yüzde 1.02’yi buldu.

Güney Kore’de Kospi yüzde 0.13 düşerken, çelik ithalatına gelecek vergiler endişesiyle çelik üreticisi Posco’nun hisseleri yüzde 0.57 düştü.

Dolar güvenli liman olarak görülen Japon yeni karşısında değer kaybetti ve önceki günü 106.3 yenden kapatan dolar yüzde 0.50 düşüşle 105.60 yene geriledi.

Dolar endeksi zayıflamasını sürdürerek yüzde 0.16 düşüşle 89.473 düzeyine geriledi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.21 yükselişle 1.2426 düzeyine yükseldi.

ABD’de Dow Jones eendeksi 166 puanlık düşüşün ardından günü yüzde 0.04 yükselişle kapattı ve 24,884.12 düzeyine çıktı. S&P 500 işlem saatleri içinde yüzde 0.4 düşüşünün ardından yüzde 0.3 yükselişle 2,728.12’e çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise Netflix ve Amazon hisselerindeki yükselişle yüzde 0.6 artışla kapandı.

CNBC’ye konuşan SlateStone Wealth varlık danışmanlığı şirketinin şef yatırım stratejisti Robvert Pavlik “Eğer Gary Cohn gibi üst düzey biri ayrılıyorsa bu hükümet ve piyasalara bir endişe sinyali verir. Cohn haberleri yatırımcıları ‘bekle ve gör’ yaklaşımına sokuyor” değerlendirmesini yaptı.