KÜRESEL PİYASALAR – Trump’ın Çin yorumlarıyla Wall Street vadelileri düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () – Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e getireceği ek gümrük vergilerinde 500 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasından "hoşnut olmadığını" söylemesinin ardından, ABD borsalarında vadeli işlemlerde tüm endeksler düşüşte. Avrupa karışık seyirden düşüşe döndü.

Perşembe akşamı CNBC’ye konuşan Trump'ın, Fed’in faiz arıtırımına ilişkin yorumunun ardından, Çin-ABD ticaret savaşına ilişkin de “500’e çıkmaya hazırım. Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, bunu ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz” dedi.

Bu rakamla Trump’ın ABD’nin Çin’den 2017’de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor.

Trump, Fed için ise "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi.

Fed faiz oranlarını bu yıl içinde iki kez arttırdı ve 2018’de aynı adımı iki kez daha atması öngörülüyor.

Ayrıca Trump, Helsinki zirvesinin ardından ikinci bir buluşma için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etti.

WALL STREET’te endeksler Perşembe gününü düşüşle kapanrken, Trump’ın Çin’e ilişkin söylemlerinin ardından haftanın son gününde vadeli işlemlerde;

- Dow Jones yüzde 0.42,

- S&P 500 yüzde 0.29

- Nasdaq yüzde 0.02 düştü

AVRUPA borsalarında da karışık seyirde olan endeksler, Trump’ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen söylemleriyle düşüşü hızlandırdı. Dün pozitif ayrışan FTSE de erken saatlerde yükseldikten sonra düşüşe geçti.

ALMANYA – Üretici Fiyat Endeksi Haziran’da yıllık yüzde 3.0 artarken, aylık artış ise yüzde 0.3 oldu. Mayıs’ta Almanya yıllık ÜFE yüzde 2.7’ydi.

Gelişmelere paralel,

- DAX yüzde 0.95,

- FTSE yüzde 0.44,

- CAC yüzde 1.02,

- FTSE MIB yüzde 1.01,

- Stoxx 600 ise yüzde 0.60 düştü.

ASYA - Asya borsaları Powell’in sunumu ve Çin’in yuan fixingini yükseltmesinin ardından Perşembe gününü düşüşle kapattıktan sonra, haftanın son gününde Çin öncülüğünde Japonya hariç yükselişle kapandı.

PBOC, Perşembe günü, para biriminde Haziran ayında başlayan aşağı yönlü hareketten bu yana ilk kez yuan fixingini 6.7 seviyesinin üzerine çekti.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.29 düşerken,

- Shanghai yüzde 2.04,

- HSI yüzde 0.76,

- KOSPI yüzde 0.30 yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.41 yükselişle varil başına 72.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.30 yükselişle 69.67 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Çarşamba 69.98 dolara geriledikten sonra Perşembe tekrar 70 doların üzerine çıktı ve 70.91 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

DOLAR endeksi Trump’ın konuşması sonrası zayıfladı ve günlük yüzde 0.08 düşüşle 95.09 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.98- 95.28 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki yatay seyirle 1.1644 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.853 düzeyine yükseldi, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.604 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında hafif değer kaybetmesiyle 112.40 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yatay yüzde 0.11 artışla 1.3029 düzeyinde.