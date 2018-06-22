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KÜRESEL PİYASALAR – Trump tweet attı, Avrupa’da endeksler düşüşe geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Avrupa menşeli tüm otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından, Avrupa’da endeksler hız kesti,...

KÜRESEL PİYASALAR – Trump tweet attı, Avrupa’da endeksler düşüşe geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Avrupa menşeli tüm otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından, Avrupa’da endeksler hız kesti, otomobil üretiminde önemli bir payı olan Almanya’da DAX düşüşe geçti.

ABD ve Çin arasında giderek yükselen ticaret savaşı gerilimleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları ve Euro Bölgesi ekonomilerinden gelen İmalat PMI verilerine paralel yükselen Avrupa endeksleri, Trump’ın Twitter paylaşımı sonrasında şöyle seyretti:
 

DAX 12 bin 578 puana kadar yükseldikten sonra, açılışa göre yüzde 0.12 düşüşle 12 bin 486 puana kadar geriledi. FTSE 7 bin 687 puana kadar yükselttikten sonra, 7 bin 556 puana kadar geriledi. CAC 5 bin 389 puana kadar yükseldikten sonra 5 bin 327 puana çekildi. FTSE MIB 21 bin 957 puana kadar yükseldikten 21 bin 724 puana çekildi.  

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