KÜRESEL PİYASALAR –  Trump “tarih vermedim” dedi, Wall Street yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () – ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’ye saldırı için bir tarih vermedim” açıklaması ve sanayi üretimi verileriyle Avrupa Borsaları’nın ardından Wall Street de yükselişe geçti.

ABD borsalarında Trump’ın jeopolitik gerilimi yatıştıran twitter paylaşımı ve güçlü istihdam piyasasına işaret eden işsizlik başvurusu verileriyle Dow Jones haftanın üçüncü gününde yüzde 1.21 artışla 24,482.26 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 0.92 artışla 2,666.43 puana yükseldi. Önceki gün yüzde 2.0’nin üzerinde değerlenen Nasdaq ise dünü yüzde 0.36 düşüşle kapattıktan sonra bugün yüzde 1.1 arttı ve 7,147.38 puana çıktı.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Bugün dolar endeksi Fed tutanakları ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle ve Donald Trump’ın saldırıya ilişkin tarih vermediği açıklamasıyla 90.00 bandının altında yüzde 0.47’lik yükselişle 89.94 düzeyine yükseldi.

Doların değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.44 düşüşle 1.2314 düzeyine geriledi. Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.46 artışla tekrar 107.00 düzeyinin üzerine çıktı ve 107.27 yen düzeyinde.

“Füze” gerilimi ve Fed tutanaklarına bağlı düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında

DAX yüzde 1.03 artışla 12,420.42 puana yükselirken, enflasyon verisinin beş buçuk yılın en güçlü düzeyinde geldiği Fransa’da CAC yüzde 0.50 yükseldi ve 5,304.32 puana çıktı. İngiliz bahis teknolojisi şirketi Playtech’teki yüzde 9.0 yükselişe rağmen FTSE jeopolitik gerilime bağlı olarak yüzde 0.03 düşüşle 7.254.90 puana yükseldi. FTSE MIB ise yüzde 1.23 artışla pozitif ayrıştı ve 23,289.60 puana yükseldi.

Birleşik Krallık ve Fransa'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklandı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıya karşı sert bir yanıt vermek istediklerini söyledi.

Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 1.0, bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 1.6 ile Ekim 2012’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Asya borsaları Ortadoğu’daki jeopolitik gerilime bağlı düşüşlerle kapandı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.12 düşüşle 21,660.28 puana gerilerken, Çin’de Shanghai borsası Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişli günlerden sonra bugün yüzde 0.87 düşüşle 3,180.20 puandan kapandı.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.21 düşüşle 30,831.28 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI sabah saatlerinde Asya piyasalarında pozitif ayrıştıktan sonra düşüşe geçti ve yüzde 0.06 düşüşle 2,442.71 puandan kapandı.

MSCI endeksi bir yılda yüzde 25’e yakın yükseldi.

Jeopolitik risklerin gölgesinde elişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinde dolaşıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yıl başından bu yana yüzde 24.11 yükseldi.