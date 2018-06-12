KÜRESEL PİYASALAR – Trump-Kim buluştu, Asya’da endeksler Güney Kore dışında yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un “çok kapsamlı” bir anlaşma izmalamasının ardından, Güney Kore’de KOSPI düşerken, Asya’da endeksler yükselişte. Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE verisi de piyasaların yakından izlediği bir veri olacak.

Bu hafta, hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var. Beklenti, Fed’in bir faiz artırımı yapması yönünde; ECB’den ise varlık alım programının kademeli olarak azaltılmasına dair açıklamalar geliyor.

ABD – ABD’de G-7 zirvesi ve yarın açıklanacak TÜFE verisi öncesinde tüm endeksler geçen haftanın son işlem gününü yükselişle kapattıktan sonra ticaret savaşı endişelerine parallel karışık seyirle açıldı.

Kapsamlı anlaşmanın detayları henüz yayınlanmamasına ragmen, Trump-Kim zirvesinin ardından Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.33

- HSI yüzde 0.78,

- Shanghai yüzde 0.77 yükselirken,

- KOSPI 0.12 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.13 yükselirken, endeks yıl başından bu yana yükselişi de yüzde 15.24'ü buldu.

ABD – Wall Street’te endeksler zirve öncesinde haftanın ilk işlem gününü hafif yükselişli kapattı. Dow Jones yüzde 0.02, S&P 500 yüzde 0.11, Nasdaq yüzde 0.19 yükselişle kapandı.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde karışık seyirle kapandı.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyinin altında yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.19 yükselişle 93.78 düzeyine yükseldi; gün içinde 93.67-93.89 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ABD TÜFE verisi öncesi dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.14 düşüşle 1.1767 düzeyine geriledi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.963 düzeyine yükselirken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.103’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.533’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.30 değer kazanmasıyla, 110.36 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.17 düşüşle 1.3355 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.20 artışla 66.23 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.09 artışla 76.53 dolara yükseldi.