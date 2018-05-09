KÜRESEL PİYASALAR –  Trump kararı sonrası Asya’da endeksler karışık açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde yükselirken, Asya’da endeksler karışık seyirle açıldı.

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.44 düşüşle 22,408.88 puana,

- Shanghai yüzde 0.23 artışla 3,154.12 puana,

- KOSPI, yüzde 0.03 düşüşle 2,449.10 puana gerilerken

- HSI yüzde 0.31 artışla 30,495.17 puana yükseldi.

ABD – Geçen hafta ABD’den gelen güçlü istihdam ve ücret verilerinin ardından bugün de Üretici Fiyat Endeksi piyasaların izleyeceği verilerden olacak. Yarın ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE açıklanacak. Veriler öncesinde ve Trump’ın kararı sonrasında;

- Dolar endeksi ise 93.00 düzeyinin üzerine yerleşti ve yüzde 0.18 artışla 93.25 düzeyinde.

- Euro/dolar paritesi dolardaki artışa ve eurodaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.23 düşüşle 1.1836 düzeyine geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.029 artışla 2.997 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.46 değer kazandı ve 109.61 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

AVRUPA – Avrupa’da ise Fransa’dan gelecek sanayi üretimi ve imalat üretimi veriler ve Trump’ın kararı piyasalara yön verecek. Haftanın ikinci gününde Avrupa borsalarında;

- DAX, CAC ve Stoxx 600 günü yatay seyirle kapattı.

- FTSE yüzde 0.02 düşüşle 7,565.75 puandan kapandı.

- FTSE MIB ise yüzde 1.64 düşüşle 24,142.54 puandan kapandı.

Birleşik Krallık’tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın ise faiz kararı var.

Wall Street’te ise endeksler Trump kararı sonrası yatay seyretti.

- Dow Jones yüzde 0.01 artışla 24,360.21 puana yükselirken

- S&P 500 yüzde 0.03 düşüşle 2,671.92 puana geriledi.

- Nasdaq yüzde 0.02 artışla 7,266.90 puana yükseldi

