KÜRESEL PİYASALAR – Trump-Juncker öncesi Avrupa’da endeksler karışık seyirde

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Küresel piyasalar Google’ın ana şirketi Alphabet’in karıyla yükselmeye devam ettikten sonra bugün piyasaların gözü kulağı Beyaz Saray’da gerçekleşecek ABD-AB ticaret müzakerelerinde.

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Washington’da bir araya gelerek ticaret konusundaki görüş ayrılıklarında – özellikle de Trump’ın ek vergi getirmekle tehdit ettiği Avrupa menşeli otomobiller konusunda – uzlaşmaya çalışacak.

Toplantı öncesi Avrupa Komisyonu ticaretten sorumlu komiseri Cecilia Malmstrom, AB’nin “istemeyerek de olsa 20 milyar dolar değerinde ABD menşeli ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığını” söyledi.

Trump ise Twitter’dan dün gece yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği yarın Washington’a bir ticaret anlaşması üzerinde pazarlık yapmaya geliyor. Onlar için bir fikrim var. Hem ABD hem AB tüm gümrük vergilerini, bariyerleri ve teşvikleri kaldırsın! Böylece buna Serbest Pazar ve Serbest Ticaret diyebilirizé Umarım bunu yaparlar, biz hazırız – ama onlar değil”

AVRUPA – Euro Bölgesi’nden gelen büyümenin güçlü olduğuna fakat yavaşladığına işaret eden PMI verileri sonrası Avrupa’da endeksler dün yükseldikten sonra bugün Juncker’in Beyaz Saray ziyareti öncesinde karışık seyirde.

FRANSA’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2 arttı.

ALMANYA - Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (IFO) hazırladığı "Almanya İş İklimi Endeksi" Temmuz’da 101.7 düzeyine geriledi. IFO İş İklimi Endeksi’nin 101.5’e gerilemesi bekleniyordu. Endeks Mayıs’ta ise 101.8 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 0.27

- FTSE yüzde 0.75 düşerken,

- CAC yüzde 0.13 yükseldi.

- FTSE MIB yüzde 0.02 düştü.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.15 düştü.

ASYA - Asya borsaları ticaret savaşı endişelerine paralel, Çin’den gelen büyük teşvik haberleri sonrası sert yükselen Shanghai endeksindeki satışlarla karışık seyirle kapandı.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.46

- HSI yüzde 0.90 yükselirken

- Shanghai yüzde 0.04

- KOSPI yüzde 0.31 düşüşle kapandı.

WALL STREET’te dün endeksler ekonomik verilere bağlı karışık seyirle kapandı. Dow Jones ve S&P 500 Fed Richmond İmalat Endeksi ve PMI verileriyle yükselirken, Nasdaq ve Russel 2000 düştü.

ABD – ABD’de İmalat PMI Temmuz’da Haziran’daki 55.4 düzeyinden 55.5’e yükseldi, beklenti ise endeksin 55.1’e gerilemesiydi.

ABD - Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) İmalat Endeksi Temmuz’da Haziran’daki 21 düzeyinden 20’ye yavaşlayarak Beşinci Bölge imalat sektörünün Temmuz’da güçlü büyümeye devam ettiğine fakat yavaşladığına işaret etti.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişelerine bağlı doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine bağlı yüzde 0.10 düşüşle 94.52 düzeyinde. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.48- 94.67 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR, dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.11 yükselişle 1.1698 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.937 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.645 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.02 değer kaybetmesiyle 111.18 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.14 yükselişle 1.3163 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.71 yükselişle varil başına 73.96 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.04 yükselişle 68.55 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Pazartesi günü 71.85 dolara yükseldikten sonra, Salı günü 72.01 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.