Küresel piyasalar Trump'ın Kongre'de yapacağı toplantıya odaklandı

İstanbul, 28 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kongre'de yapacağı toplantıda söyleyeceklerine odaklandı. Trump'ın açıklamalarında, vergi indirimi ve yatırım harcamalarına ilişkin ayrıntılar vermesi durumunda, dolarda tırmanışın hızlanması bekleniyor. Yapılan yorumlara göre, bu konuda ayrıntı içirmeyen bir konuşma ise doların baskı altında kalmasına neden olabilek.

Trump'ın konuşması öncesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısına iki hafta kala küresel piyasalarda kararsız hareket eden dolar, yeni güne bir süredir tutunduğu 3.60 liradan başladı.

Küresel piyasalarda, çeşitli eyaletlerin Fed başkanlarının yapacakları konuşmalar yakından izleniyor. Piyasa oyuncuları bu konuşmalardan 14-15 Mart'ta yapılacak faiz toplantısından çıkacak karara ilişkin ipuaçları yakalanmaya çalışılıyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı konuşmada, faiz artışlarının kademeli bir şekilde ve "piyasa beklentileri dikkate alınmadan" sürmesi gerektiğini söyledi ve "Piyasaların, faiz beklentilerinin hangi yönde olduğunu elbette bilmek isterim; ancak, bunun belirleyici olmasını da istemem" dedi.

Yeni güne 3.60 liranın hemen üzerinde başlayan dolar 3.6015 - 3.6050 lira aralığında hereket ederken, euro da 3.8150 - 3.8250 lira aralığında işlem gördü.