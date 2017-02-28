Küresel piyasalar Trump'ın Kongre'de yapacağı toplantıya odaklandı (2)

İstanbul, 28 Şubat () - Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kongre'de yapacağı toplantıda söyleyeceklerine odaklandı. Trump'ın TSİ sabaha karşı 05:00'te başlayacak konuşması öncesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısına iki hafta kala küresel piyasalarda kararsız hareket eden dolar gün boyu 3.60 - 3.61 lira aralığında hereket ederken, euro da bir ara 3.83 lirayı aştıktan sonra 3.8250 liraya çekildi. Küresel piyasalarda, çeşitli eyaletlerin Fed başkanlarının yapacakları konuşmalar yakından izleniyor. Piyasa oyuncuları bu konuşmalardan 14-15 Mart'ta yapılacak faiz toplantısından çıkacak karara ilişkin ipuaçları yakalanmaya çalışılıyor.

"Faiz artışları kademeli bir şekilde sürmeli"

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı konuşmada, faiz artışlarının kademeli bir şekilde ve "piyasa beklentileri dikkate alınmadan" sürmesi gerektiğini söyledi ve "Piyasaların, faiz beklentilerinin hangi yönde olduğunu elbette bilmek isterim; ancak, bunun belirleyici olmasını da istemem" dedi.

Şubat kâr satışlarıyla bitiyor

İş Yatırım'ın günlük bülteninde, yılın başından bu yana yüzde 10’a yakın getiri sağlayan gelişmekte olan piyasaların Şubat ayını "kâr satışlarıyla" bitirmekte olduğuna dikkat çekilerek, "Başkan Trump’ın Kongre’de yapacağı konuşmada vereceği mesajlar ve 15 Mart Fed toplantısında faiz artış ihtimalinin yüzde 50’ye yükselmesi gündemde öne çıkıyor" denildi ve şu yorum yapıldı:

"Yaptırımların vurgulanacağı endişesi"

"Başkan Trump’ın bugün yapacağı konuşmada bütçe harcamalarında savunmanın payının artırılacağının vurgulanması bekleniyor. Altyapı yatırımları ve vergi indirimleri konusunda detay verilmesi beklenmiyor. Gelişmekte olan ekonomilere yönelik yaptırımların vurgulanacağı endişesi Cuma gününden beri piyasalarda kısmen fiyatlanmış durumda. Son iki işlem günündeki kayıplar sonrasında Borsa İstanbul’un hafif yukarıda açılmasını ve 88.000 seviyesini denemesini bekliyoruz."