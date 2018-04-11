KÜRESEL PİYASALAR – Trump “füzeler geliyor” dedi, Wall Street yine düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik “Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor” içerikli paylaşımının etkisiyle yükselen jeopolitik risklere bağlı satışları genişletti ve ABD borsaları güne düşüşlerle açıldı.

Dünü yükselişlerle kapatan ABD borsalarında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Mart’ta yüzde 0.1 düşmesinin ardından, Dow Jones haftanın üçüncü gününde yüzde 0.43 düşüşle 24,302.88 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0.27 düşüşle 2,649.66 puana geriledi. Dün yüzde 2.0’nin üzerinde değerlenen Nasdaq ise yüzde 0.20 düşüşle 7,079.63 düzeyine geriledi.

Piyasalar hem ABD’de açıklanacak tüketici fiyat endeksi ve çekirdek enflasyon verilerini, hem de Fed yetkililerinin son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının notlarını izliyor.

Avrupa Borsaları ise güçlü yükselişlerin ardından haftanın üçüncü gününü düşüşlerle sürdürüyor. Sadece FTSE gün içinde yükseldi fakat sonradan jeopolitik risklerle geri çekildi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in CEO Matthias Müller’i görevden alacağına ilişkin savlar Avrupa borsalarındaki düşüşü destekledi.

Birleşik Krallık’ta Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı ve dış ticaret açığı 11.95 milyar sterlin olması beklenirken 10.20 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde olan Birleşik Krallık’ta AB dışı ticaretinde dış ticaret açığı 4.4 milyar sterlin olması beklenirken 2.24 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Toplam ticaret açığı ise Ocak’taki 3.04 milyar sterlinin ardından 2.6 milyar sterline geriledi.

Avrupa borsalarında Çin’in yabancı otomobillere uyguladığı vergileri azaltacağı haberleriyle yükselişler yaşayan DAX yüzde 0.77 düşüşle 12,301.38 puana gerilerken, FTSE yüzde 0.02 düşüşle 7,265.10 puana geriledi. CAC kayıplarını genişletti ve yüzde 0.56 düşüşle 5,278.10 puana geriledi.

Asya borsaları Fed tutanakları öncesi karışık kapandı.

Japonya’dan gelen ekonomik veriler sonrası Nikkei yüzde 0.49 düşüşle 21,687.10 puandan kapandı.

Japonya’da üretici fiyatları Japonya Merkez Bankası verilerine göre beklentiler doğrultusunda Mart’ta aylık yüzde 0.1 geriledi. Üretici fiyatlarının Mart’ta yıllık bazda değişmesi beklenmezken, yüzde 2.4 artması sonrası Nikkei yüzde 0.49 düşüşle 21,687.19 puana geriledi.

Çin’den gelen üretici ve tüketici fiyat endeksleri verileri ardından Shanghai borsası hala Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişte ve yüzde 0.56 artışla 3,208.31 puandan kapandı..

Çin’de üretici fiyatları Mart’ta bir yıl öncesine göre yüzde 3.1 arttı. Tüketici fiyatları ise yüzde 2.6 artması beklenirken, yıllık bazda yüzde 2.1 yükseldi. Şubat’ta tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 2.9’du, Mart’ta Çin enflasyonu yavaşlamış oldu.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.55 artışla 30,897.71 puandan kapanırken ,Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.27 düşüşle 2,444.22 puandan kapandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Xi Jinping’in ticaret savaşını yatıştıran nitelikte açıklamalarının ardından dün yüzde 1.07 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.14 yükseldi.

Dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.011’lik düşüşle 89.52 düzeyinde.

Doların değer yitirmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.24 artışla 1.2386 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.32 düşüşle 107.00 yen düzeyinin altına geriledi ve 106.82 yen düzeyinde.