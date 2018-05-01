KÜRESEL PİYASALAR - Trump AB, Kanada ve Meksika’nın muafiyetini bir ay daha uzattı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs’tan sonra da devam etmesi beklenen alüminyum ve çelik ithalatı gümrük vergilerinde, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’nın muafiyetlerini 30 gün daha uzatma kararı aldı. Arjantin, Avustralya ve Brezilya’ya ise tam muafiyet verildi.

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık güçlerini birleştirerek ABD Başkanı Trump’tan metal fiyatlarına getirdiği gümrük vergilerinden muaf tutulmayı 1 Mayıs sonrasında da sürdürmesini istemişti.

Avrupa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle FTSE dışında tüm borsalar kapalı. FTSE haberlerin ardından yüzde 0.14 artışla 7,520.03 puana yükseldi.

Asya’da Japonya ve Avustralya dışında birçok borsa kapalı.

IHS Markits tarafından açıklanan İmalat PMI verilerinin ardından Japonya’da Nikkei yüzde 0.18 artışla 22,508.03 puandan kapandı. Japonya imalat sektörü Nisan’da güçlü büyüdü ve üretim büyümesi üç ayın en yüksek hızına ulaştı. IHS Markits verilerine göre Mart’ta 53.1 olan Nikkei Japonya İmalat PMI verisi Nisan’da 53.8’e yükseldi. Bileşik PMI 2018’de Ocak’tan bu yana ilk kez arttı.

Ayrıca Birleşik Krallık rekabet kurumu bugün 21st Century Fox-Sky birleşmesine ilişkin kararını açıklayacak.

Öte yandan İtalya’da sağ görüşlü Beş Yıldız Hareketi Haziran’da erken seçim yapılması için çağrı yaptı.

ABD’de açıklanacak İmalat PMI verileri de piyasalar tarafından takip edilecek.

Dolar endeksi 92.00 düzeyini de aştı ve günlük yüzde 0.22 artışla 92,038 düzeyine yükseldi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değerlenerek 109.59 düzeyine yükseldi.