KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı ve zayıf verilerle Wall Street düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump’un 100 milyar dolarlık yeni “misilleme” vergi talebinin ardından Çin Ticaret Bakanlığı’nın “büyük misilleme yapmaktan çekinmeyiz” açıklaması küresel borsalardaki düşüşleri sürdürüyor ve Wall Street haftanın son işlem gününde düşüşle açıldı.

Bugün açıklanan ve beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin de etkisiyle ABD borsalarında Dow Jones yüzde 1.04 düşüşle 24,249.69 puana gerilerken, S&P 500’de kayıplar yüzde 0.89 oldu ve endeks 2,639.22 puana geriledi. Nasdaq ise verinin ardından yüzde 0.89 düşüşle 7,013.27 puana geriledi.

Avrupa borsalarında dünü yatay seyirle kapatan DAX, hem ticaret savaşı endişeleri hem de Almanya sanayi üretiminin Şubat’ta yavaşladığını gösteren verilerle yüzde 0.18 düştü ve 12,282.86 puana geriledi. CAC düşüşle açılıp düşüşünü yavaşlattı ve yüzde 0.05 kayıpla 5,273.98 puana geriledi. Önceki günü yüzde 2.35 yükselişle kapatan FTSE yüzde 0.01 düşüşle 7,199.04 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.05 düşüşle 22,957.23 düzeyine geriledi. Stoxx 600 ise yüzde 0.43 düşüşün ardından açılışa göre yüzde 0.08 kayıpla 375.82 puana geriledi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta’nın “Avrupa Merkez Bankası genişlemeci politikaları sürdürmeli. Kademeli normalleşmenin şok yaratacağına inanmak için neden yok” açıklaması ve doların ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda baskılanmasıyla euro/dolar paritesi yüzde 0.26 arttı ve 1.2271düzeyine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’un ise ticaret savaşının küresel ekonomi için “zarar verici” sonuçları olacağını söyledi.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla 90.00 bandına yakın seyrini sürdürüyor ve yüzde 0.27 düşüşle 90.21 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.25 düşüşle 107.10 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla yüzde 0.051 düşüşle 2.781 düzeyine geriledi.

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Çin’den ithal edilen ve toplam büyüklüğü 100 milyar doları bulan ürünlere uygulanmak üzere yeni bir gümrük vergisi paketi hazırlama görevi vermişti ve Çin şimdi daha büyük bir misilleme yapabileceğini söyledi. Fakat Asya borsaları da günü düşüşlerle kapatmıştı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.36 düşüşle 21,567.52 puandan kapanırken, Shanghai 3,131.84 puanda ve bugün tatil sebebiyle kapalıydı. Hong Kong HSI ise yüzde 1.11 artışla diğer Asya borsalarından pozitif ayrıştı ve 29,844.94 puandan kapandı. Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.33 düşüşle 2,429.58 puandan kapandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.08 yükseldi.

ABD'nin daha önce Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ardından, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin de ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.