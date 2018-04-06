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KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı kızıştı, borsalar yine düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Nisan () - ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin karşılıklı "vergi kararları" ile artmasına  bağlı olarak bir süredir düşerek dip düzeylere inen ABD ve Asya Borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’un 100 milyar...

KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı kızıştı, borsalar yine düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Nisan () - ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin karşılıklı "vergi kararları" ile artmasına  bağlı olarak bir süredir düşerek dip düzeylere inen ABD ve Asya Borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’un 100 milyar dolarlık yeni “misilleme” vergi talebi ile tekrar düşüşe geçti.

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Çin’den ithal edilen ve toplam büyüklüğü 100 milyar doları bulan ürünlere uygulanmak üzere yeni bir gümrük vergisi paketi hazırlama görevi verdi ve Asya borsaları haftanın son gününe düşüşlerle açıldı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.36 düşüşle 21,567.52 puana gerilerken, Shanghai yüzde 0.15 düşüşle 3,131.84 puana geriledi ve bugün tatil sebebiyle kapalı olacak. Hong Kong HSI ise yüzde 0.75 artışla pozitif ayrıştı ve 29,739.71 puana çıktı. Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.57 düşüşle 2,423.74 puana geriledi.

ABD'nin daha önce Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ardından, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin de ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.  

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi iki ayın en düşük düzeylerinden dönerek yüzde 0.02 düştü.

ABD'de endeksler ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle Perşembe gününü yükselişlerle kapatmıştı. Dow Jones yüzde 0.99 artışla kapanırken, S&P 500 yüzde 0.69 yükseldi. Nasdaq Composite Endeksi ise yüzde 0.49 değerlendi.

Avrupa borsalarında vadeli işlemler piyasaları endekslerin düşüşlerle açılacağına işaret ediyor. Dün DAX ve CAC yatay seyirle kapanırken FTSE MIB yüzde 2.35 yükselişle 7,199.50 puana yükseldi. FTSE MIB ise 22,969.50 puana çıkmıştı.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’un bugün European House Ambrosetti Forum’da yapacağı konuşma da piyasalar tarafından izlenecek.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde yüzde 0.04 arttı ve 90.49 düzeyinde.

Doların ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda baskılanmasıyla euro/dolar paritesi düşüşünü yavaşlattı ve yüzde 0.02 düşüşle 1.2236 düzeyinde.  

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.02 düşüşle 107.35 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleri sebebiyle yüzde 0.015 artışla 2.817 düzeyine yükseldi.

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