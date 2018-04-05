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KÜRESEL PİYASALAR - Ticaret savaşı gerilimiyle düşen borsalar dipten döndü

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Nisan () - ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin karşılıklı "vergi kararları" ile artmasına  bağlı olarak bir süredir düşerek dip düzeylere inen ABD ve Asya borsaları, gerilimin hafifleyebileceği beklentisiyle...

KÜRESEL PİYASALAR - Ticaret savaşı gerilimiyle düşen borsalar dipten döndü

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Nisan () - ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin karşılıklı "vergi kararları" ile artmasına  bağlı olarak bir süredir düşerek dip düzeylere inen ABD ve Asya borsaları, gerilimin hafifleyebileceği beklentisiyle toparlandı.
ABD'nin Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin de ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. İki dev ekonominin vergi kartlarını karşılıklı olarak açmalarının ardından yapılan açıklamalar "çözüm" ve "görüşme" önerileri içerince piyasalardaki risk iştahı arttı.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi iki ayın en düşük düzeylerinden dönerek yüzde 0.5 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.6 yükseldi.
ABD'de S&P 500 endeksi vadeli işlemleri yüzde 0.4 yükseldi. S&P 500 Endeksi yüzde 1.16 ve Nasdaq Composite Endeksi yüzde 1.45 yükseldi.

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