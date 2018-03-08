KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişesinde “istisna” piyasaları yükseltiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart () – ABD’de ticaret savaşı endişelerini tetikleyen gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya muhafiyet verebileceğini söylemesiyle küresel piyasalar yükselme eğiliminde.

Asya Borsaları çelik ve alüminyum istisnası olabileceği haberleriyle yükseldi. Nikkei yüzde 0.54 yükselirken, Shanghai borsası yüzde 0.40 yükselişle 3,284.60 seviyesine çıktı. Hong Kong’da HSI ise yüzde 1.42 yükselişle 30,621.90 seviyesine geldi.

Dow Jones 300 puan düşüşün ardından günü yüzde 0.33’lük düşüşle 24,801.36 seviyesinden kapandı. S&P 500 gün içinde yüzde 1’e yakın düştükten sonra çelik ve alüminyum vergilerinde “istisna” haberleriyle kayıplarını toparlayıp günü yüzde 0.05 düşüşle kapattı. Nasdaq bileşik endeksi ise Google’ın ana şirketi Alphabet ve Facebook’taki yüzde 2.2 ve yüzde 1.3’lük yükselişkerden destek bularak yüzde 0.33’lük yükseldi.

Avrupa Birliği’nden ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi önerilerine misilleme gelmesiyle Avrupa borsaları da karışık seyretti. DAX ve CAC günü bir önceki günle aynı seviyede kapatırken, FTSE yüzde 0.16 yükselişle 7157.84’e yükseldi.

Dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 89.589 seviyesine gerilerken Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.05 düşüşle 1.2405’e geriledi.

Bugün piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararı ve sonrasında AMB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek. Analistler, bugün açıklanacak AMB kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.