KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişeleri gölgesinde piyasalar kazançlardan destek buldu

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart () – ABD kaynaklı ticaret savaşı endişelerinin gölgesinde Avrupa ve ABD borsaları ekonomideki genel büyüme ve iki haneli şirket kazançlarından destek bularak yükseldi.

ECB Başkanı Mario Draghi’nin de enflasyondaki güçlenmeye ilişkin "daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu" söylemesi piyasalarda "güvercin çıkış" olarak yorumlandı.

Dolar endeksi 8 Mart’tan bu yana görülen en düşük düzey olan 89.56’ya kadar gerileyerek bir ayın en düşük düzeyi olan 89.40’a yakınlaştıktan sonra düne göre yüzde 0.17 artışla 89.81 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise dün doların küresel piyasalarda yaşadığı düşüşe bağlı olarak 1.24'ün de üzerine çıktıktan sonra yüzde 0.27 düşüşle 1.2353 düzeyine geriledi.

Güvenli liman yene karşı da değer kaybeden dolar yüzde 0.14 düşüşün ardından tekrar güçlenerek 106.52 düzeyine geldi.

Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın istifasına bağlı düşüşlerle kapanan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.19 yükselişle 25,054.88 puana çıktı. S&P 500 yüzde 0.23 artışla 2,771.76 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.32 yükselerek 7,535.33 düzeyine geriledi.

Kazançlarla ve ECB Başkanı Draghi’nin güvercin yorumlarıyla sevinen Avrupa Borsalarında ise Stoxx 600 Endeksi yüzde 0.40 yükseldi. DAX yüzde 0.67 artışla 12,303.16 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.38 yükselişle 7,166.02 düzeyine çıktı. CAC 40 ise yüzde 0.24 artışla 5,255.30 puana çıktı.

Asya borsalarında hem "şahin" olarak nitelendirilen yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ticaret savaşı taraftarı olması endişeleriyle hem de Trump’ın 60 milyar dolara ulaşabileceği öngörülen Çin’den ithal edilen elektronik ve Telekom ürünlerine getireceği gümrük vergileri endişesiyle düştü. Pompei ABD Kongre üyesi olarak görev yaparken hükümetin Çin’e karşı sert ticaret yaptırımları uygulamasını talep ediyordu.

Nikkei yüzde 0.87 düşüşle 21,777.29 puana gerilerken, Shanghai yüzde 0.57 düşüşle 3,291.27 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.53 düşüşle 31,435.01 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.34 düşüşle 2,486.08 puana çekildi.

ABD’de açıklanan üretici fiyatları verisinin ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri çok değişmedi ve yüzde 0.013 düşüşle yüzde 2.835 seviyesinde.