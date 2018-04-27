KÜRESEL PİYASALAR – Tahviller düştü, Asya borsaları tekrar yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan () – ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin tekrar yüzde 3.0 düzeyinin altına inmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz ve varlık alım programını değiştirmediğini açıklaması ve Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi buluşmasına paralel olarak Asya borsaları yükselişlerle açıldı.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin 2.974 düzeyine gerilemesi ve Kore liderlerinin buluşmasının ardından Asya borsalarında;

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.66 artışla 22,467.87 puana,

- Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 0.11 artışla 3,078.26 puana,

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.68 artışla 30,211.41 puana,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.94 artışla 2,498.77 puana yükseldi.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) ise günlük yüzde 0.77 artışla yıl başından bu yana yüzde 19.13 yükseldi.

ABD – Wall Street endeksleri tahvillerdeki düşüş ve teknoloji hisselerindeki değerlenme ile yükselişte. Özellikle Facebook, Amazon ve AMD hisselerindeki yükseliş genel trendi destekledi.

Wall Street’te haftanın dördüncü gününde

- Dow Jones yüzde 0.99 yükselişle 24,322.34 puandan,

- S&P 500 yüzde 1.04 yükselişle 2,666.94 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 1.64 yükselişle 7,118.68 puandan kapandı.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde değişiklik yapmadı ve Fransa’da büyüme birinci çeyrekte geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0.7 düzeyinden yüzde 0.3’e geriledi. Birleşik Krallık’ta ise GfK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi Nisan’da iki puan gerileyerek -9.0 düzeyine düştü.

Bugün açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde endeksler dünkü işlem gününü karışık seyirle kapattı. Almanya’da açıklanan GfK Almanya Tüketici Beklenti Anketi Mayıs’ta tüketici güveninin hafif gerileyeceğine işaret etmişti.

ECB kararı sonrası Avrupa borsaları dünkü işlem gününü

- DAX yatay seyirle 12,500.47 puandan,

- FTSE yüzde 0.57 artışla 7,421.43 puandan,

- FTSE MIB yüzde 1.00 yükselişle 24,039.63 puandan,

- CAC yüzde 0.74 artışla 5,453.58 puandan kapandı.

- Stoxx 600 ise yüzde yatay seyirle 383.75 puanda.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapattıktan sonra bugün yüzde 0.016 düşüşle 2.974 düzeyine geriledi.

Ayrıca ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

İki yıllık ABD tahvilleri hafif bir düşüşle 2.488 düzeyine geriledi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.018 düşüşle 3.156 düzeyinde.

Dolar tahvillerdeki hafif gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kaybetti fakat 91.00 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0.07 yükselişle 91.65 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi eurodaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.09 düşüşle 1.2093 düzeyine geriledi.

Dolar tahvillerdeki yükselişe paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yüzde 0.02 düşüşle 109.27 yen düzeyine geriledi.