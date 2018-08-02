Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi sterlin, bankanın faizleri dokuz yılın en yüksek düzeyine çıkartılacağı beklentisilerine paralel düşüşte.

BOE’nin faiz oranlarını bugün 25 baz puan artışla yüzde 0.75’e çıkartması bekleniyor.

Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu Birleşik Krallık’ta ilk çeyrekte ekonomiye dair çok güçlü veriler gelmemiş olsa da bankanın faizleri artıracağını öngörüyor.

Banka faizleri yüzde 0.75’e artırırsa bu faiz oranı Birleşik Krallık’ta 2009’un başından beri gelinen en yüksek faiz oranı olacak.

BOE faiz kararını bugün TSİ 14:00’te açıklayacak. Banka hem varlık alımları, hem çeyrek dönem enflasyon raporu yayınlayacak.

Sterlin gelişmelere paralel dolar karşısında yüzde 0.32 düşüşle 1.3085 düzeyine geriledi.

İç piyasada sterlin yüzde 0.86 artışla 6.64 lira düzeyine yükseldi.

Gelişmelere paralel FTSE yüzde 0.51 düşüşle 7 bin 613 puana geriledi.