KÜRESEL PİYASALAR – S&P 500 ve Nasdaq Facebook öncülüğünde düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ticaret savaşını “şimdilik” askıya almasının ve “sıfır gümrük vergisine” giden yolda birlikte çalışacaklarını açıklamasının ardından, Wall Street Facebook ve teknoloji hisselerindeki düşüşe bağlı karışık seyirde.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 20 Temmuz'da biten haftada 9 bin artışla 217 bine çıktı. Piyasalarda beklenti başvuruların 8 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.

Facebook’un beklenen aylık kullanıcı ve günlük kullanıcı sayılarını tutturamaması snorası tarihindeki en kötü günlerinden birini yaşıyor ve şirketin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri açılışa göre yüzde 18.96 düşerek 176.21 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gümrükler konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

Beyaz Saray’daki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, tarafların karşılıklı ticarette sıfır gümrük vergisi öngören anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecekleri ve müzakere devam ederken, ek gümrük vergisinin getirilmeyeceği belirtildi.

Juncker’la Beyaz Saray’da ortak açıklama yapan Trump, Avrupa Birliği’yle gümrükleri karşılıklı olarak kaldırma ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlama konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Gelişmelere paralel ABD borsalarında;

- Dow Jones yüzde 0.50 yükselirken,

- S&P yüzde 0.28,

- Nasdaq yüzde 0.98 düştü.

- Russel 2000 ise yüzde 0.50 yükseldi.

ECB – Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve Eylül sonunda 30 milyar eurodan 15 milyar euroya düşürülecek varlık alım programının Aralık sonu itibariyle sonlandırılacağını teyit etti.

ECB Başkanı Mario Draghi, çekirdek enflasyonun henüz istenilen düzeylerde olmadığına dikkat çekti ve “Zafer bayrağını çıkartmak için henüz çok erken” dedi.

Draghi “Enflasyon evet şu anda yüzde 1.9’dan yüzde 2.0’ye geldi. Ama bu sürdürülebilir olacak mı? Gıda ve enerji fiyatları çıkarıldığında yüzde 1.1’den yüzde 0.9’a gerilediğini görüyoruz.” dedi.

Gelişmelere paralel;

AVRUPA – Avrupa piyasaları ticaret savaşının geçici olarak askıya alınmasıyla yükseldi. ECB faiz kararı ve Draghi’nin sunumu dışında Avrupa’da piyasaları etkileyen bir diğer veri de Almanya ve Fransa’dan gelen tüketici güven endeksleri oldu.

ALMANYA’da Ağustos ayına ilişkin beklentileri değerlendiren GfK Tüketici Güven Endeksi Temmuz’daki 10.7 düzeyinden 10.6’ya geriledi. Beklenti ise 10.7 düzeyinde sabit kalmasıydı.

FRANSA’DA Tüketici Güven Endeksi Haziran’daki 97 düzeyinden değişmedi, beklenti ise endeksin 98’e yükselmesiydi.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 1.65,

- FTSE yüzde 0.03,

- CAC yüzde 0.60,

- FTSE MIB yüzde 1.20 yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.67 yükseldi.

ASYA - Asya borsaları ticarette ABD-AB eksenindeki uzlaşıdan olumsuz etkilendi. Çin öncülüğünde endeksler - KOSPI hariç - günü düşüşle kapattı.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.12,

- HSI yüzde 0.48,

- Shanghai yüzde 0.71 düşerken

- KOSPI yüzde 0.71 yükseldi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişelerinin dinmesi ve ABD-AB arasında bir uzlaşıya varılması sonrası güçlendi ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına bağlı yüzde 0.48 yükselişle 94.68 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.08- 94.69 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR, dolardaki yükselişe ve ECB’den gelen güvercin mesajlara bağlı yüzde 0.62 düşüşle 1.1656 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.952 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.669 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.12 değer kazanmasıyla 111.10 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.39 düşüşle 1.3137 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında ralli hız kesti, Suudi Arabistan’ın Kızıl Deniz sevkiyatlarını askıya alması fiyatları destekliyor.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.04 yükselişle varil başına 73.69 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.04 yükselişle 69.33 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Çarşamba günü 0.86 dolar artışla 72.87 dolara yükseldi. OPEC'in referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 72.01 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.