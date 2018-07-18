Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Senato’daki sunumunun ardından karışık hareket ediyor. Asya borsaları Powell’in “faizlerin çok hızlı artırılmasının büyümeye zarar verebileceğini” söylemesiyle yükselişle açıldıktan sonra karışık seyrediyor.

ASYA - Haftanın başında Çin büyüme verisine bağlı karışık seyreden Asya borsalarında, Powell’in yorumları sonrası Asya endeksleri açılışta yükseldi.

ÇİN – Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin, ikinci çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 büyümüştü.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.43 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.18,

- HSI yüzde 0.33

- KOSPI yüzde 0.34 düştü.

AVRUPA – Bugün Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi’nden gelecek enflasyon verileri endekslerin seyrinde etkili olacak.

Avrupa Birliği’nin Google’ın rekabet kurallarını çiğnediği gerekçesiyle sürdürdüğü davada bir karar çıkması ve tarihteki en büyük cezalardan birinin verilmesi bekleniyor.

Veriler öncesinde Avrupa borsalarında;

- FTSE yüzde 0.34

- FTSE MIB yüzde 0.71 yükselişle açıldı.

- DAX ve CAC’ın da alıcılı açılması bekleniyor.

WALL STREET – Güçlü sanayi üretimi verilerinin ardından Nasdaq’ın tüm zamanların en yüksek düzeyini görmesi, Amazon’un da zirveyi tazelemesi ve Netflix’in toparlamasıyla endeksler dünü yükselişle kapattı.

- Dow Jones 0.22,

- S&P 500 yüzde 0.40,

- Nasdaq yüzde 0.63,

- Russel 2000 yüzde 0.52 yükselişle kapandı.

ABD borsalarında dün Netflix hisselerindeki yüzde 9’un üzerindeki düşüş Nasdaq’ı düşürmüştü.

ABD - ABD’de sanayi üretimi Haziran’da beklentilere paralel yüzde 0.6 yükselerek güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. Sanayide kapasite kullanımı Haziran’da 0.3 puan artışla yüzde 78.0 düzeyine yükseldi. İmalat üretimi ise Haziran’da yüzde 0.8 arttı.

ABD’de Hazine Bakanlığı’nın İran’a uygulanan yaptırımlarda ABD’li bazı ithalatçı şirketlerin İran petrolünü satın alma konusunda muaf olabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları hafta başında yüzde 4’ün üzerinde düştükten sonra Çarşamba da düşüş seyrinde.

ABD stoklarındaki beklenmedik artış ve Norveç’te petrol sahası işçilerinin greve gitmesiyle fiyatlardaki düşüş bir nebze yavaşladı.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.61 varil başına 71.72 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.68 düşüşle 67.62 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı haftanın ilk gününde yaşanan sert düşüşle Cuma günkü 72.15 dolar düzeyinden 71.90 dolara kadar geriledi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

DOLAR endeksi verilerin ardından güçlendi ve günlük yüzde 0.20 yükselişle 95.18 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.96- 95.26 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki güçlenmeye paralel 1.17 düzeyinin altına indi, günlük yüzde 0.25 düşüşle 1.1632 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.869 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.62 düzeyinde yatay seyrediyor.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.14 düşüşle 1.31098 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.17 değer kazanmasıyla 113.07 düzeyine yükseldi.