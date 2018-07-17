Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – Küresel yatırımcılar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Senato’da ve Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunumlara odaklanmışken, küresel piyasalarda, petrol fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş sonrası karışık gelişme egemen.

Powell’in iki önemli komitede yapacağı sunumlarda parasal genişlemeden (QE) kademeli olarak çıkma yolunda olan Fed’in önümüzdeki aylarda atacağı adımlara dair ipuçları aranacak.

Enflasyonun seyri ve Fed’in bu yıl ve 2019’da kaç faiz artıracağı soruları ise Powell’in yorumlarında özellikle izlenecek konular.

ABD - ABD’de sanayi üretimi Haziran’da beklentilere paralel yüzde 0.6 yükselerek güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. Sanayide kapasite kullanımı Haziran’da 0.3 puan artışla yüzde 78.0 düzeyine yükseldi. İmalat üretimi ise Haziran’da yüzde 0.8 arttı.

WALL STREET – Güçlü sanayi üretimi verilerine karşın, teknoloji hisselerindeki düşüşe bağlı Wall Street endeksleri düşüşle açıldı.

Açılışta;

Dow Jones 0.02, S&P 500 yüzde 0.27, Nasdaq yüzde 0.67, Russel 2000 yüzde 0.51 düştü.

ABD borsalarında dün Bank of America’nın beklenenden iyi gelen kazancı Dow Jones’u yükseltirken, Netflix hisselerindeki yüzde 9’un üzerindeki düşüş Nasdaq’ı düşürmüştü. Küçük hacimli hisselerin olduğu Russel 2000 yüzde 0.51 düşüşle kapandı.

ABD’de Hazine Bakanlığı’nın İran’a uygulanan yaptırımlarda ABD’li bazı ithalatçı şirketlerin İran petrolünü satın alma konusunda muaf olabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde düştü. Dünkü düşüşün ardından petrol fiyatlarında tekrar hafif bir yükseliş yaşanıyor.

PETROL piyasalarında, ABD Hazine Bakanlığı’ndan gelen İran petrolüne muafiyet sinyaliyle petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde düştü. Bugün ise Norveç’te petrol sahası işçilerinin greve gitmesiyle fiyatlardaki düşüş bir nebze yavaşladı.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yatay seyirle varil başına 71.85 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.90 düşüşle 67.45 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı haftanın ilk gününde yaşanan sert düşüşle Cuma günkü 72.15 dolar düzeyinden 71.90 dolara kadar geriledi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

ASYA - Haftanın ilk gününde Çin büyüme verisine bağlı karışık seyreden Asya borsalarında, sadece Japonya borsası zayıflayan yene bağlı yükselirken, Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsaları düşüşte.

ÇİN – Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin, ikinci çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 büyümüştü.

Gelişmelere paralel;

- Shanghai yüzde 0.55 düşüşle kapanırken,

- Nikkei yüzde 0.44 yükselişle kapandı.

- HSI yüzde 1.25

- KOSPI yüzde 0.18 düşüşle kapandı.

AVRUPA - AVRUPA’da endeksler şirket kazançları ve Euro Bölgesi ticaret verisi sonrasında karışık seyrini sürdürüyor.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi Mayıs’ta 16.5 milyar euro dış ticaret fazlası verirken, Avrupa Birliği’nin dış ticaret fazlası aynı dönemde 0.2 milyar euroya geriledi.

Gelişme ve verilere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.13, CAC yüzde 0.32, FTSE MIB yüzde 0.03 düşerken FTSE yüzde 0.08 yükseldi. Stoxx 600 ise yüzde 0.22 düştü.

DOLAR endeksi verilerin ardından güçlendi ve günlük yüzde 0.21 yükselişle 94.71 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.30- 94.75 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki güçlenmeye paralel 1.17 düzeyinin altına indi, günlük yüzde 0.13 düşüşle 1.1698 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.849 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.603 düzeyinde yatay seyrediyor.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.56 düşüşle 1.3162 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.35 değer kazanmasıyla 112.68 düzeyine yükseldi.