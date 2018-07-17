Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – Küresel yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’de gerçekleşen görüşmesini izlerken, ABD’de Hazine Bakanlığı’nın İran’a uygulanan yaptırımlarda ABD’li bazı ithalatçı şirketlerin İran petrolünü satın alma konusunda muaf olabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde düştü. Buna bağlı olarak Asya borsalarında enerji hisseleri sert düşerken, endeksler karışık seyrediyor.

PETROL piyasalarında, ABD Hazine Bakanlığı’ndan gelen İran petrolüne muafiyet sinyaliyle petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde düştü. Bugün ise Norveç’te petrol sahası işçilerinin greve gitmesiyle fiyatlardaki düşüş bir nebze yavaşladı.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.43 düşüşle varil başına 71.54 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.41 düşüşle 67.78 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Perşembe günü petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak 2.25 dolara denk gelen yüzde 3’lük düşüşle 72.15 dolara geriledikten sonra Cuma günü de yine 72.15 dolar olmuştu.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

ASYA - Haftanın ilk gününde Çin büyüme verisine bağlı karışık seyreden Asya borsalarında, sadece Japonya borsası zayıflayan yene bağlı yükselirken, Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsaları düşüşte.

ÇİN – Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin, ikinci çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 büyümüştü.

Gelişmelere paralel;

- Shanghai yüzde 0.73 düşerken,

- Pazartesi tatil nedeniyle kapalı olan Nikkei yüzde 0.44 yükseldi.

- HSI yüzde 1.27

- KOSPI yüzde 0.18 düştü.

AVRUPA - AVRUPA’da endeksler şirket kazançları ve Euro Bölgesi ticaret verisi sonrasında karışık seyirle kapandı.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi Mayıs’ta 16.5 milyar euro dış ticaret fazlası verirken, Avrupa Birliği’nin dış ticaret fazlası aynı dönemde 0.2 milyar euroya geriledi.

Gelişme ve verilere paralel Avrupa borsalarında;

FTSE ve FTSE MIB sırasıyla yüzde 0.80 ve yüzde 0.32 düşüşle açıldı.

WALL STREET – ABD borsalarında Bank of America’nın beklenenden iyi gelen kazancı Dow Jnoes’u yükseltirken, Netflix hisselerindeki yüzde 9’un üzerindeki düşüş Nasdaq’ı düşürdü. Dow Jones yüzde 0.18 yükselirken, S&P 500 yüzde 0.10, Nasdaq yüzde 0.26 yükselirken, küçük hacimli hisselerin olduğu Russel 2000 yüzde 0.51 düşüşle kapandı.

DOLAR endeksi yüzde 0.11 düşüşle 94.40 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.538- 94.60 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşle paralel 1.17 düzeyinin üzerinde tutundu ve günlük yüzde 0.19 yükselişle 1.1735 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.864 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.603 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.17 yükselişle 1.3258 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.06 değer kazanmasıyla 112.35 düzeyine yükseldi.

