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KÜRESEL PİYASALAR – Perakende verisinin ardından sterlin sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Birleşik Krallık’ta açıklanan ve beklenmedik şekilde aylık yüzde 0.5’lik düşüşe işaret eden perakende satış verisinin ardından sterlin dolar karşısında Eylül 2017’den bu yana en düşük düzeyine...

KÜRESEL PİYASALAR – Perakende verisinin ardından sterlin sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Birleşik Krallık’ta açıklanan ve beklenmedik şekilde aylık yüzde 0.5’lik düşüşe işaret eden perakende satış verisinin ardından sterlin dolar karşısında Eylül 2017’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
Birleşik Krallık’ta perakende satış hacmi Haziran’da yüzde 0.2 yükselmesi beklenirken, yüzde 0.5 düştü. Verinin ardından;
STERLİN/DOLAR günlük yüzde 0.5’in üzerinde düşüşle 1.2984 düzeyine kadar geriledikten sonra tekrar 1.3012 düzeyine döndü.
STERLİN/LİRA ise günlük yüzde 0.41 yükselişle 6.2959 lirada. Sterlin lira karşısında gün içinde en düşük 6.2657, en yüksek 6.3055 düzeyini gördükten sonra 6.29-6.30 aralığında işlem görüyor.
Londra borsası FTSE ise 7 bin 660 puana kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçti ve açılışa göre yüzde 0.10 yükselişle 7 bin 684 puanda.
AVRUPA borsalarında dün Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi enflasyon verilerinin ardından karışık seyreden Avrupa borsalarında bugün ise FTSE hariç tüm endeksler düşüşte.
       - DAX yüzde 0.34 düşerken,
       - CAC yüzde 0.45 düştü.
       - FTSE MIB yüzde 0.31 yükseldi.
       - Stoxx 600 ise yüzde 0.18 düşüşte.
       - Veri öncesi düşüşte olan FTSE ise veri sonrası açılışa göre yüzde 0.18 yükseldi.

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