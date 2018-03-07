KÜRESEL PİYASALAR – Parite AB ve Euro Bölgesi büyüme verisiyle yükselişte

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () – Avrupa Birliği’nin 2017 yılında yüzde 2.3, Euro Bölgesi’nin ise yüzde 2.4 büyüdüğünün açıklanmasının ardından dün işlem 1.2404 seviyesinden kapatan euro/dolar paritesi yüzde 0.28 yükselişle 1.2437 seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 4. çeyrek büyüme verilerine göre AB 2017’nin 4. çeyreğinde yıllık yüzde 2.6 büyürken, Euro Bölgesi 4. çeyrekte yıllık yüzde 2.7 büyüdü. 28 üyeli Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 büyüdü. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0.7 büyümüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomik danışmanının istifasıyla ticaret savaşı endişeleri yeniden artınca, Asya ve Avrupa piyasaları düşüşlerle açıldı.

Salı gününü düşüşlerle kapatan Avrupa Borsaları, Avrupa Birliği’nden gelen güçlü büyüme verisi ve ticaret savaşı endişeleriyle düşüşle açılışının ardından karışık seyrediyor.

DAX yüzde 0.11 düşüşle 12,097.74 seviyesine gerilerken, CAC yüzde 0.25 düşüşle 5,157.21 seviyesine geriledi. FTSE yüzde 0.08 yükselişle açılırken, FTSE MIB ise yüzde 0.05 yükselişle 22,212.55 seviyesine çıktı. Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.21’lik düşüşle 370.59 puana geriledi.

Trump’ın baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifası Beyaz Saray’da “Önce Amerika” yaklaşımındaki korumacı ekonomik danışmanların güçlendiğine dair endişeleri körüklemesiyle Japonya’da Nikkei yüzde 0.77 düşerek 165.04 puan kayıpla 21,252.72 dolara gerilerken, Shanghai Borsası yüzde 0.15 düşüşle 3,284.87 seviyesine çekildi. Hong Kong Borsası HSI’de ise kayıplar yüzde 1.02’yi buldu.



Güney Kore’de Kospi kayıplarını yüzde 0.40’a yükselterek 2,401.82 seviyesine geriledi. Çelik ithalatına gelecek vergiler endişesiyle çelik üreticisi Posco’nun hisseleri yüzde 0.57 düştü.

Küresel piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri ve ABD’den gelecek ekonomik verileri de yakından takip ediyor olacak. ABD’de açıklanacak ticaret dengesi ve özel sektör istihdamı piyasaların izleyeceği en önemli veriler.

Dolar güvenli liman olarak görülen Japon yeni karşısında değer kaybetti ve önceki günü 106.3 seviyesinden kapatan dolar/yen yüzde 0.46 düşüşle 105.64 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi zayıflamasını sürdürerek yüzde 0.18 düşüşle 89.453 seviyesine geriledi.

ABD’de Dow Jones eendeksi 166 puanlık düşüşün ardından günü yüzde 0.04 yükselişle kapattı ve 24,884.12 seviyesine çıktı. S&P 500 işlem saatleri içinde yüzde 0.4 düşüşünün ardından yüzde 0.3 yükselişle 2,728.12’e çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise Netflix ve Amazon hisselerindeki yükselişle yüzde 0.6 artışla kapandı.

“Ticaret savaşı kızışırsa 2019’da büyüme değil resesyon konuşuruz”

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () – Turkey Macro View (TMV) Consulting Başekonomisti İnanç A. Sözer küresel piyasalardaki gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmesinde küresel ticaret savaşı kızışırsa “2019’da büyüme değil resesyon konuşuruz” dedi.

Sözer, son altı ayda Türkiye’nin de risk primini yükseltmekte olan gelişmelerden birinin ABD başta olmak üzere yükselen tahvil getirileri olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fakat şimdi yükselen faizlerden de daha riskli bir konudan bahsediyoruz: Ticaret savaşları. Her ülke ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına benzer reaksiyonlar gösterirse işler daha da karmaşıklaşır.

“Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yüksek tahvil faizlerinden bahsederiz. Sonrasında da resesyon noktasına gelinebilir. Gümrük vergilerindeki artışlar misillemelerle devam ederse ve topyekün bir ticaret savaşı gerçekleşirse küresel ekonomide 2019 yılına gelindiğinde büyüme değil resesyon konuşuruz.”