KÜRESEL PİYASALAR – MSCI endeksi bir yılda yüzde 25 yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, gelişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinde dolaşıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yıl başından bu yana yüzde 24.75 yükseldi.

Öte yandan dünü karışık seyirle kapatan Asya borsaları bugün ABD-Rusya arasındaki “füze” gerilimine ve ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının tüm üyelerin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği görüşünde olmasına bağlı olarak düşüşlerle açıldı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.20 düşüşle 21,644.29 puana gerilerken, Çin’de Shanghai borsası Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişli günlerden sonra bugün yüzde 0.76 düşüşle 3,183.61 puana geriledi.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.59 düşüşle 30,716.46 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI Asya piyasalarında pozitif ayrıştı ve yüzde 0.24 artışla 2,450.19 puana yükseldi.

ABD borsalarında çekirdek enflasyonun yükseldiğine işaret eden TÜFE verisi ve Fed tutanaklarının ardından Dow Jones haftanın üçüncü gününü yüzde 0.90 düşüşle 24,189.45 puandan kapattı. S&P 500 yüzde 0.55 düşüşle 2,642.19 puandan kapandı. Önceki gün yüzde 2.0’nin üzerinde değerlenen Nasdaq ise dünü yüzde 0.36 düşüşle 7,069.03 düzeyinden kapandı.

Avrupa Borsaları ise haftanın üçüncü gününü karışık seyirle kapadı. Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in CEO Matthias Müller’i görevden alacağına dair iddialar Avrupa borsalarındaki düşüşü destekledi.

DAX ve CAC günü yatay seyirle kapatırken, FTSE yüzde 0.13 düşüşle 7,257.14 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.69 düşüşle 23,012.86 puana geriledi.

Doların diğer para birimlerine karşı dün değer kaybetmesinin ardından bugün dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.06’lık yükselişle 89.57 düzeyinde.

Doların değer yitirmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yatay seyirle 1.2369 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.07 artışla 106.86 yen düzeyinde.