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KÜRESEL PİYASALAR – Küresel piyasalarda Paskalya sakinliği

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Mart () – ABD borsalarında teknoloji hisselerinin kayıplarını silmesine bağlı olarak Wall Street endeksleri yüzde 1.0’in üzerinde yükselişlerle kapanmasının ardından küresel piyasalarda paskalya sakinliği sürüyor. ABD’de...

KÜRESEL PİYASALAR – Küresel piyasalarda Paskalya sakinliği

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Mart () – ABD borsalarında teknoloji hisselerinin kayıplarını silmesine bağlı olarak Wall Street endeksleri yüzde 1.0’in üzerinde yükselişlerle kapanmasının ardından küresel piyasalarda paskalya sakinliği sürüyor.

ABD’de ve Avrupa’da borsalar Paskalya sebebiyle kapalı. Yine Paskalya nedeniyle işlem görmeyen Stoxx 600 de 370.80 düzeyine.

Amazon, Netflix ve Apple hisselerinin kayıplarını toparlamaya başlamasıyla, Dow Jones önceki güne göre yüzde 1.07 artışla 24,103.11 puana gelmişti. S&P 500 önceki gün açılışa göre yüzde 1.38 artışla 2,640.87 düzeyinde. Nasdaq ise yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapandı.

Dolar, günün ilk saatlerinde değer kazandıkten sonra tekrar 90.00 bandının altına indi ve yüzde 0.22düşüşle 89.951 düzeyne geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.21 düşüşle 106.20 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak düne göre yüzde 0.16’lik bir yükselişle 1.2319 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvilleri geçen kişisel tüketim harcamalarının – gıda ve enerji bileşenleri hariç haliyle – Şubat’ta yüzde 0.2 arttığı verisinin ve güçlü istihdam verisinin ardından yüzde 0.034 düşüşle 2,741 düzeyinde.

Asya borsaları yükselişle kapandı

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.27 artışla 3,169.02 puana yükselirken, Hong Kong’da HSI yüzde 0.24 artışla 30,093.38 puanla kapandı. Nikkei ise yüzde 1.40  yükselişle 21,454.30 puandan kapandı. KOSPI ise yüzde 0.39 artışla 2,445.85 düzeyinden kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.29 yükseldi.

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