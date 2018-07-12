Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – ABD’nin Çin’in özellikle imalat ihracatını etkileyecek 200 milyar dolar değerinde ürününe yüzde 10 gümrük vergisi getirmeklle tehdit etmesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişelerle sert düşen küresel piyasalar bugün yükselişte.

Asya’da Çin borsalarının öncülüğünde yükselen endeksler Çarşamba günü sert düşen petrol fiyatlarına paralel, ABD’den gelecek enflasyon verisi öncesinde alıcılı seyrini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’i tehdit ettiği listedeki ürünler arasında elektronik, balık, imalat ürünleri ve güzellik ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

Brüksel’de dün başlayan ve bugün devam eden NATO zirvesi ve ABD’de açıklanacak TÜFE verilerine paralel Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 1.17,

- Shanghai yüzde 2.18,

- HSI yüzde 0.60

- KOSPI yüzde 0.19 yükselişle kapandı.

AVRUPA’da hafta başında Birleşik Krallık’tan gelen büyüme verisi, Almanya’dan gelen ZEW Ekonomik Beklenti Anketi’nin altı yılın en zayıf sonuçlarına işaret etmesinin ardından; bugün de Almanya ve Fransa’dan enflasyon verileri geldi.

FRANSA’da Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda değişmedi ve yıllık enflasyon yüzde 2.0 düzeyinde kaldı.

ALMANYA’da Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran’da aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 2.1 oldu.

EURO BÖLGESİ Sanayi Üretimi Mayıs’ta aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 2.4 arttı.

Eurostat tarafından yapılan açıklamada sanayi üretimindeki artış hem dayanıklı hem de dayanıksız tüketim malları üretimindeki yüzde 2.1’lik ve ara mallardaki yüzde 1.6’lık artıştan kaynaklandığı beliritildi.

Veri ve gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.09,

- FTSE yüzde 0.45,

- CAC yüzde 0.10 yükselirken,

- FTSE MIB yüzde 0.19 geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.18 yükseldi.

WALL STREET – Wall Street’te endeksler Çarşamba gününü düşüşle kapadı. Dow Jones yüzde 0.88, S&P 500 yüzde 0.71, Nasdaq yüzde 0.55 ve Russel 200 yüzde 0.71 düştü.

DOLAR endeksi yüzde 0.05 yükselişle 94.77 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 94.65- 94.79 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki yükselişe paralel 1.1670 düzeyine kadar geriledikten sonra günlük yüzde 0.05 yükselişle 1.1680 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.86 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda ise yüzde 2.59 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.08 yükselişle 1.3215 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.38 değer kazanmasıyla 112.44 düzeyine yükseldi.

PETROL piyasalarında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya petrol arz tamponlarının uzun süren üretim aksaklıkları nedeniyle limitlere gelinmesine yol açabileceği ve bunun fiyatları desteklerken, talepte büyümeyi tehdit edebileceği uyarısı yaptı.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Salı günü 76.34 düzeyindeyken, Çarşamba günü yaşanan düşüşe bağlı olarak yüzde 1.94 düşüşle 74.40 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 2.13 yükselişle varil başına 74.96 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.01 yükselişle 71.09 dolardan işlem görüyor.