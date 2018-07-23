KÜRESEL PİYASALAR – Jeopolitik ve ekonomik endişeler borsaları baskılıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () – Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasına ilişkin yorumları, ticaret savaşı endişelerini artıran paylaşımları ve son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani’ye, “Bir daha asla İran’ı tehdit etmeyin” mesajı sonrası küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik endişelere paralel karışık seyir hakim. Dolar endeksi zayıflarken, parite ve ABD devlet tahvilleri yükselişte.

ASYA - Asya borsalarında dolardaki güçsüzleşmeye bağlı Nikkei sert düşerken, Çin, Hong Kong yükselişte. Çin Merkez Bankası (PBOC), Perşembe günü, para biriminde Haziran ayında başlayan aşağı yönlü hareketten bu yana ilk kez yuan fixingini 6.7 düzeyinin üzerine çekti.

ÇİN İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik oranı Haziran sonunda yüzde 3.83'e geriledi. Kentsel kayıtlı işsizlik oranı Mart sonunda yüzde 3.89 ve 2007 Haziran ayında yüzde 3.95 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.1.33 düşerken,

- Shanghai yüzde 1.16,

- HSI yüzde 0.29 yükseldi

- KOSPI yüzde 1.00 düştü.

AVRUPA borsalarında da endeksler jeopolitik ve ekonomik endişelerin artmasına bağlı düşüşte. Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi öncesinde FTSE ve FTSE MIB düşerken, DAX ve CAC’ın da düşüşle açılması bekleniyor.

WALL STREET’te tüm endeksler haftanın son gününü Trump’ın ticaret savaşı endişelerini artıran yorumlarıyla düşüşle kapanmıştı.

DOLAR endeksi yüzde 0.01 düşüşle 94.37 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.38- 94.46 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe paralel yatay seyirle 1.1723 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.899 düzeyine yükseldi, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.60 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.44 değer kaybetmesiyle 112.47 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yatay seyirle 1.3140 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.16 düşüşle varil başına 72.95 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.21 düşüşle 68.12 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Çarşamba 69.98 dolara geriledikten sonra Perşembe tekrar 70 doların üzerine çıktı ve 70.91 dolara yükselmişti.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.