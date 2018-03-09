KÜRESEL PİYASALAR – İstihdam verisiyle piyasalar yükseldi, parite 1.23’ün altında

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle güne yükselişlerle açılan küresel piyasalar ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle yükselişini sürdürdü.

ABD’de tarım dışı istihdam Şubat ayında bir önceki aya göre 205 bin artması beklenirken 313 bin arttı. Veri ABD’de 2016 yılının ortalarından bu yana görülen en güçlü istihdam büyümesine işaret ederek doları da diğer para birimleri karşısında güçlendirdi.

Saatlik ücretlerdeki artış hızı ise yıllık bazda yüzde 2.8’den 2.6’ya geriledi. İşsizlik ise Şubat ayında yüzde 4.1 seviyesinde kalırken, saatlik ücretler Şubat’ta yüzde 0.1 artarak 26.75 dolara yükseldi.

ABD istihdam verisi öncesi 90.210 seviyesindeki dolar endeksi düne göre yüzde 0.02 artışla 90.193’e yükseldi. Euro/dolar ise yüzde 0.13 düşüşle 1.23 seviyesinin de altına inerek 1.2294’e geriledi.

İşlem gününe düşüşlerle açılan Avrupa Borsaları ABD istihdam verisi sonrası yükselişe geçti. Londra’da FTSE yüzde 0.24 yükselerek 7,220.23 puana çıkarken,

FTSE MIB veri öncesi 22,652.17 seviyesine kadar geriledikten sonra veriyle birlikte yüzde 0.08 yükselişle 22,748 puana çıktı. CAC yüzde 0.64 yükselişle 5,28784 puana çıktı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.47 artışla 21,469.20 seviyesine yükselirken, Shanghai yüzde 0.58 yükselerek 3,307.64 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 1.11 artışla 30,996.21 seviyesine çıkarken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 1.08 artışla 2,459.45 puana yükseldi.