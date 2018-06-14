KÜRESEL PİYASALAR – Fed sonrası küresel piyasalar düşüşte, ECB izleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın faizleri 25 paz puan artırması ve yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı içinde üç değil dört faiz artırımı öngörmesi sonrası küresel piyasalar düşüşte.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün gerçekleşecek faiz toplantısı ise piyasaların izleyeceği en önemli gelişme. Cuma günü de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var.

ECB’de, yönetim kurulu üyelerinden bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını tartışacağına dair açıklamalar olmuştu.

ASYA – Asya’da gelişmekte olan ülke piyasaları dört faiz artırımı beklentisiyle düşüşte. Güney Kore ve Hong Kong borsaları düşüşe öncülük ediyor. Fed yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı için faiz öngörülerinin görülebildiği ‘dot plot’ grafikte yönetimin büyük çoğunluğunun dört faiz artırımına kayması sonrası Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.99,

- Shanghai yüzde 0.37,

- HSI yüzde 1.12,

- KOSPI 1.75 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.24 gerilerken, endeksin yılbaşından bu yana yükselişi de yüzde 14.06 oldu.

ABD – ABD’de Fed faiz kararı sonrası endeksler geriledi. AT&T’nin Time Warner’a yaptığı teklife izin verilmesiyle teknoloji hisselerinde bir yükseliş olsa da, dört faiz artırımı sonrası Nasdaq da düşüşe geçti.

Dow Jones yüzde 0.47,

S&P 500 yüzde 0.40,

Nasdaq karar sonrası yükseldikten sonra yüzde 0.11 düştü..

AVRUPA –ECB toplantıları öncesinde, Asya’da endekslerin düşüşle açılması bekleniyor. Almanya’da TÜFE Mayıs’ta aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 2.2 arttı.

Gelişmelere parallel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyinin altında geriledi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.009 düşüşle 93.46 düzeyine geriledi; gün içinde 93.42-93.58 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed sonrası ve ECB öncesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.13 yükselişle 1.1807 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.961 düzeyine gerilerken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.079’a; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.566’ya geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.27 değer kaybetmesiyle, 110.04 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.14 yükselişle 1.3395 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD arzındaki rekorun ardından, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.05 düşüşle 66.61 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.44 düşüşle 76.40 dolara geriledi.