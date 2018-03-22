KÜRESEL PİYASALAR – Fed sonrası dolar düştü, Asya borsaları karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mart () – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artışının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek fikri mülkiyet haklarıyla ilgili gümrük vergileri getirileceğini söylemesinin ardından, ticaret savaşı endişeleriyle Asya borsaları karışık seyirle açıldı, dolar ise diğer para birimlerine karşı düşüş trendinde.

Dolar endeksi Fed kararı sonrası yüzde 0.14 düşüşle 89.657 düzeyine gerilerken, euro/dolar paritesi doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine bağlı olarak yüzde 0.07 artışla 1.2346 düzeyine yükseldi. Japon yeni karşısında da gerileyen dolar düne göre yüzde 0.17 düşüşle 105.86 düzeyine geriledi. Sterlin ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yüzde 0.04 artışla dolar karşısında yedi haftanın en yüksek düzeyine çıktı ve 1.4144 dolardan işlem gördü.

10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.044 düşüşle 2.863 düzeyine gerilerken, Fed kararı öncesi 8 yılın zirvesine gelen 2 yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.017 düşüşle 2.299 düzeyine geriledi. 5 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.034 düşüşle 2.664 düzeyine çekildi.

Nikkei yüzde 0.99 artışla 21,591.99 düzeyine gelirken, Shanghai borsası yüzde 0.50 düşüşle 3,264.59 düzeyine geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.31 düşüşle 31,318.14 puana düşerken, KOSPİ yüzde 0.36 artışla 2,493.80 düzeyine geldi.

ABD Borsaları düşüşlerle kapandı

ABD’de Fed’in faiz artırım kararı ve önceki beklentilere göre daha yüksek hızda faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle borsalar değer kaybetti. Dow Jones yüzde 0.18 düşüşle 24,682.31 puana düşerken, S&P 500 yüzde 0.18 düşüşle 2,711.93 puana geriledi. Nasdaq’da ise kayıp yüzde 0.26 oldu.

Avrupa borsaları ise karışık seyirle kapandı. DAX ve CAC önceki güne göre yatay seyrederken, FTSE yüzde 0.32 düştü, FTSE MIB ise yüzde 0.10 yükseldi.

ABD'den sonra Çin de kısa vadeli faizi artırdı

Fed’in 25 baz puanlık faiz artışının ardından, Çin Merkez Bankası da kısa vadeli faiz oranını 5.0 baz puan yükseltti. Çin Merkez Bankası, bankaları kısa vadeli fonlamak için kullandığı yedi günlük ters repo faizini 5.0 buz puan artışla yüzde 2.55 düzeyine yükseltti. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankacılık sistemine 1 milyar 580 milyon dolara karşılık gelen 10 milyar yuan aktarıldığı belirtildi.

Brezilya Merkez Bankası faizi rekor düşük düzeye indirdi

Brezilya Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi, politika faizini 25 baz puan düşürerek, tüm zamanların en düşük düzeyi olan yüzde 6.5'e indirdi. Brezilya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, indirimin "parasal gevşeme politikasını uygun" olduğu belirtilerek, bu yolla ekonomiye destek verildiği, enflasyon konusunda önemli bir sorun görülmediği vurgulandı.