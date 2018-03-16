KÜRESEL PİYASALAR – Fed öncesi piyasalar ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart () – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde ticaret savaşı endişeleriyle ABD borsaları karışık seyirle kapandı. Asya Borsaları’nda da piyasadaki en belirleyici etken ABD ve Çin arasındaki muhtemel bir ticaret savaşı olurken, Avrupa Borsaları şirket kazançlarından destek bularak kayıp yaşamadı.

Dolar endeksi ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow’dan gelen “güçlü dolar” mesajıyla 90.00 seviyesinin üzerine çıktı ve sabah saatlerinde yüzde 0.11 düşüşle 90.040 düzeyine çekildi.

Fed’in haftaya gerçekleştireceği toplantı öncesinde güçlenen dolara bağlı olarak euro/dolar paritesi yeni günün ilk işlemlerinde 1.2307 düzeyine geriledikten sonra yüzde 0.09 artışla 1.2315 düzeyine döndü.

Dow Jones şirket kazançlarına bağlı olarak yüzde 0.47 artışla 24,873.66 puana çıkarken, S&P 500 yüzde 0.08 düşüşle 2,747.33 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.20 kayıpla 7,481.74 puana düştü.

Avrupa’da DAX ve CAC endeksleri günü yatay seyirle kapatırken, FTSE yüzde 0.10 artışla 7,139.76 puana yükseldi. FTSE MIB ise yüzde 1.16 artışla 22,713 puana yükseldi. Stoxx 600 ise günü yatay seyirle kapattı.

Güvenli liman yene karşı değer kaybeden dolar, yen karşısında yüzde 0.38 düşüşle 105.93 yen düzeyine geriledi.

Asya borsalarında ise düşüşler devam etse de ticaret savaşı endişelerinin bir nebze yatışmasıyla kayıplarını yavaşlattı.

Japonya’da Ocak ayı sanayi üretiminin yüzde 6.6 azalması beklenirken yüzde 6.8 azalmasıyla Nikkei yüzde 0.58 düşüşle 21,676.51 düzeyine geriledi. Shanghai borsası ABD ile ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak yüzde 0.32 düşüşle 3,280.70 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.18 düşüşle 31,482.80 puana çekildi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.11 düşüşle 2,490.37 puana geriledi.

ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve ithalat fiyatları verisi ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.002 artışla 2.826 düzeyinde. 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise Eylül 2008’den beri görülmemiş bir düzey olan 2.313’e yaklaşarak 2.291 seviyesini gördü ve tekrar düşerek 2.287 seviyesine geriledi.