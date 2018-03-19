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KÜRESEL PİYASALAR - Fed kararına doğru borsalar inişte

İstanbul, 19 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü vereceği faiz kararı öncesi, Asya borsaları yeni haftaya düşüşlerle başladı. Banka ve aracı kurul ekonomist ve analistleri ağırlıklı olarak Fed'in bu hafta faizleri...

KÜRESEL PİYASALAR - Fed kararına doğru borsalar inişte

İstanbul, 19 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü vereceği faiz kararı öncesi, Asya borsaları yeni haftaya düşüşlerle başladı. Banka ve aracı kurul ekonomist ve analistleri ağırlıklı olarak Fed'in bu hafta faizleri 0.25 puan artırmasını bekliyorlar.
Fed'in 0.25 puan faiz artışını büyük ölçüde fiyatlayan piyasalarda, Fed açıklamasındaki notlarda, faiz artışının, "bu yıl üç kez mi, dört kez mi" yapılacağının ipuçları aranacak.
Japonya'nın Nikkei endeksi yeni haftaya yüzde 1.3 kadar gerilemeyle başlarken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi de yüzde 0.3 düştü. Asya borsalarının yanı sıra ABD'nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları da  yüzde 0.3 eksiye geçti ve ABD borsaları geçen haftanın haftanın tamamını yüzde 1.0 dolayında kayıpla kapattı.

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