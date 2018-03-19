KÜRESEL PİYASALAR - Fed kararı öncesi düşüşler sürüyor

İstanbul, 19 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü vereceği faiz kararı öncesi, Asya borsaları karışık seyirle kapanırken Avrupa borsaları Hewlett Packard’ı satın alan Micro Focus CEO’sunun istifasıyla düşüşler yaşadı. ABD Borsaları da yine ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla haftaya düşüşlerle başladı.

Geçen haftayı yüzde 1.0 dolayında kayıpla kapatan ABD borsalarında Dow Jones 100 puan düşüşle açıldı. İlk işlem saatinde Dow Jones yüzde 0.77 düşüşle 24,754.63puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0.71 düştü. Nasdaq ise yüzde 1.04 düştü ve özellikle Facebook hisselerindeki düşüş bu kayıpta etkili oldu.

Avrupa borsaları Fed’in faiz artırımı yapacağı beklentisi ve önemli şirket hisselerinde yaşanan kayıplara bağlı olarak düştü. DAX yüzde 0.85 düşüşle 12,283.65 puana gerilerken, FTSE İngiliz teknoloji şirketi Micro Focus’un hisselerindeki yüzde 55 düşmesine bağlı olarak yüzde 1.28 düşüşle 7,071.66 puana çekildi. CAC yüzde 0.54 düşüşle 5,254.46 puana gerilerken, Stoxx 600 yüzde 0.47 düşüşle 375.92 düzeyine geriledi.

Micro Focus’un CEO’su yeni alınan Hewlett Packard Enterprise varlıklarının alımıyla ilgili süren sorunlar sebebiyle görevi bıraktığını açıkladı.

Banka ve aracı kuruluş ekonomist ve analistleri ağırlıklı olarak Fed'in bu hafta faizleri 0.25 puan artışla 1.50’den 1.75’e yükseltmesini bekliyorlar.

Fed'in 0.25 puan faiz artışını büyük ölçüde fiyatlayan piyasalarda, Fed açıklamasındaki notlarda, faiz artışının, "bu yıl üç kez mi, dört kez mi" yapılacağının ipuçları aranacak.

Japonya'nın Nikkei endeksi yeni haftanın ilk gününde yüzde 0.9 düşerek 195.61 puan geriledi ve 21,480.90 düzeyinden kapandı. HSI yüzde 0.04 yükselişle 31,513.76 puana çıktı. Shanghai yüzde 0.30 artışla 3,279.60 düzeyine yükselirken, KOSPI Endeksi yüzde 0.76 düşüşle 2,475.03 düzeyine geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi haftaya yüzde 0.55 düşüşle başladı.

Dolar endeksi küresel piyasalarda yüzde 0.26 düşüşle 90.00 düzeyine geri dönerken, euro/dolar ise gün içinde 1.2326 düzeyini gördü ve önceki işlem gününe göre yüzde 0.17 artışla 1.2307 düzeyine yükseldi.