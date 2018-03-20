KÜRESEL PİYASALAR - Fed faiz kararı öncesi borsalar dalgalı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Mart () - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını beklerken, Asya borsaları günü düşüşle kapatırken, ABD ve Avrupa borsalarında dalgalı gelişme gözlendi.

Fed'in iki gün sürecek toplantısının başlamasıyla, Facebook etkisiyle gerileyen ABD'nin S&P 500 endeksi yüzde 0.22, Nasdaq Composite ise yüzde 0.28 yükseldi. Fed'in faiz kararı yarın Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak ve hemen ardından Fed Başkanı Jerome Powell toplantı kararlarına ilişkin bir açıklama yapacak.

Analistlere göre, piyasaların kulağı Fed Başkanı'nın faiz kararından sonra yapacağı açıklamada vereceği mesajlarda olacak. Mart toplantısında 0.25 puan faiz artışını fiyatlayan piyasalar, Powell'ın konuşmasında, bu yıl içinde "üç mü, dört mü" faiz artışı olacağına ilişkin ipuçları arayacak.

Facebook'un kullanıcıların verilerine erişim sağlanmasına izin verdiğine yönelik haberlerin ardından gelen eleştiriler ve daha sıkı düzenleme endişelerinin etkisiyle yatırımcıların yüksek seyreden ABD teknoloji hisselerinden kar alımları sonucu geriledi.

Popüler sosyal medya platformu Facebook'un hisseleri, Merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı şirketin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından topladığı kişisel verileri, ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiarının ardından yüzde 6.8 düşüşle 172.5 dolara geriledi.

Bu gelişmeyle gelen satış dalgasının etkisiyle ABD'nin S&P 500 endeksi dün yüzde 1.42, Nasdaq Composite ise yüzde 1.84 gerilemişti.

Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0.47 düşerken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi yüzde 1.12 yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yükselmesi için tüm şartların yerine geldiğini, ancak ECB'nin istenmeyen bir piyasa türbülansından kaçınmak için teşvikleri hala ihtiyatlı bir şekilde kaldırması gerektiğini söylemesi üzerine, Avrupa hisse senedi piyasalarında yatay olan hareketlerin yönü yukarıya döndü.