Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

KÜRESEL PİYASALAR –  Enflasyon verisi öncesi küresel piyasalar karışık seyretti

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () – Küresel piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen açıklamalarıyla düşüşler yaşadı. Haftaya istihdam verilerinden...

KÜRESEL PİYASALAR –  Enflasyon verisi öncesi küresel piyasalar karışık seyretti

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () – Küresel piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen açıklamalarıyla düşüşler yaşadı.

Haftaya istihdam verilerinden destek bularak açılan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.62 düşüşle 25,178.61 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0.13 düşüşle 2,783.02 puana gerşkedi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.36 yükselişle 7,588.33 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ters düştüğünü söylemesinin ardından, Avrupa borsalarında DAX ve CAC endeksleri bir önceki güne değişmedi, FTSE yüzde 0.13 düşüşle 7214.76 puana geriledi. FTSE MIB’de 0.23’lük bir artış görülürken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.25 artışla 379.20 puana yükseldi.

Dolar Endeksi ise sabah saatlerinde 90 seviyesinin altına düştükten sonra tekrar yükseldi ve düne göre yüzde 0.13 artışla 90.016 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.02 düşüşle 1.233 düzeyine geriledi.

ABD Hazine Bakanlığının yüzde 2.889 getiriyle 21 milyar dolar tutarında 10 yıllık ABD hazine tahvili ihraç etmesiyle 10 yıllık ABD tahvilleri hafif bir yükselişle yüzde 2.879 seviyesine yükseldi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmedi.

ABD borsaları da Trump’ın açıklamaları ve enflasyon verisi öncesi karışık seyretti. Nikkei yüzde 0.57 artışla 21,968.10 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.20 düşüşle 3,319.083 oldu. Hong Kong’da HSI yüzde 0.20 düşüşle 31,532.50’ye yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.20 yükseldi.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, yen karşısında yüzde 0.35’lik  bir yükselişle bu sabah 106.76 seviyesine yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314