KÜRESEL PİYASALAR –  Enflasyon verisi öncesi Avrupa Borsaları yükselişte (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () – Küresel piyasaların bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen açıklamalarıyla düşüşler yaşamasının ardından Avrupa Borsaları yükselişte.

DAX yüzde 0.12 yükselişle 12,433.93 puana çıkarken, FTSE yüzde 0.13 düşüşün ardından tekrar yükselerek günlük kaybını sildi ve 7215.04 puana çıktı. Dünkü işlem gününü 0.23’lük artışla kapatan FTSE MIB yüzde 0.35’lik bir artışla 22,844.77 puana çıktı. CAC yüzde 0.542’lik artışla 5,299.00 puana çıkarken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.07 artışla 379.48 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ters düştüğünü söylemesinin ardından haftaya istihdam verilerinden destek bularak açılan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.62 düşüşle 25,178.61 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0.13 düşüşle 2,783.02 puana gerşkedi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.36 yükselişle 7,588.33 puana çıktı.

Dolar Endeksi enflasyon verisi öncesi tekrar 90 seviyesinin altına geriledikten sonra tekrar yükselerek düne göre yüzde 0.17 artışla 90.052 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.04 düşüşün ardından yüzde 0.01 düşüşle 1.2331 seviyesinde seyretti.

ABD Hazine Bakanlığının yüzde 2.889 getiriyle 21 milyar dolar tutarında 10 yıllık ABD hazine tahvili ihraç etmesiyle 10 yıllık ABD tahvilleri hafif bir yükselişle yüzde 2.872 seviyesine yükseldi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmedi.

Asya borsaları da Trump’ın açıklamaları ve enflasyon verisi öncesi karışık seyirle kapandı. Nikkei yüzde 0.66 artışla 21,968.10 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.46 düşüşle 3,311.28 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.20 düşüşün ardından yüzde 0.02 yükselişle 31,601.45’e yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.42 yükselerek 2,494.49 puan oldu.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’e yönelik politik baskılarla birlikte yen karşısında yüzde 0.76’lık bir yükselişle bu sabah 107.22 seviyesine yükseldi.