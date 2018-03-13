KÜRESEL PİYASALAR –  Enflasyon verisi öncesi Avrupa Borsaları karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () –ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen açıklamalarıyla düşüşler yaşayan Avrupa Borsaları küresel piyasaların heyecanla beklediği ABD enflasyon verisi öncesi karışık seyrediyor.

DAX yüzde 0.12 yükselişin ardından yüzde 0.04 düşüşle 12,413.33 puana gerilerken, FTSE 7215.04 puana kadar çıktıktan sonra düne göre yüzde 0.32’lik düşüşle 7191.55’e geriledi. Dünkü işlem gününü 0.23’lük artışla kapatan FTSE MIB yüzde 0.26 artışla 22,823.15 puana çıktı. CAC yüzde 0.28’lik artışla 5,291.51 puana çıkarken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.07 artışın ardından yüzde 0.10 düşüşle 378.81 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ters düştüğünü söylemesinin ardından haftaya istihdam verilerinden destek bularak açılan ABD borsalarında düşüşler yaşandı. Dow Jones yüzde 0.62 düşüşle 25,178.61 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0.13 düşüşle 2,783.02 puana geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.36 yükselişle 7,588.33 puana çıktı.

Dolar Endeksi enflasyon verisi öncesi tekrar 90 seviyesinin altına düştü ve düne göre yüzde 0.11 artışla 89.991 seviyesine geldi.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.04 düşüşün ardından yüzde 0.08 yükselişle 1.2342 seviyesinde seyretti.

ABD Hazine Bakanlığının yüzde 2.889 getiriyle 21 milyar dolar tutarında 10 yıllık ABD hazine tahvili ihraç etmesiyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif bir yükselişin ardından düne göre yüzde 0.011 düşüşle yüzde 2.859’e geriledi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmedi.

Asya borsaları da Trump’ın açıklamaları ve enflasyon verisi öncesi karışık seyirle kapandı. Nikkei yüzde 0.66 artışla 21,968.10 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.46 düşüşle 3,311.28 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.20 düşüşün ardından yüzde 0.02 yükselişle 31,601.45’e yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.42 yükselerek 2,494.49 puan oldu.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’e yönelik politik baskılarla birlikte yen karşısında yüzde 0.70’lık bir yükselişle bu sabah 107.15 seviyesine yükseldi.