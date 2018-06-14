KÜRESEL PİYASALAR – ECB öncesi Avrupa’da endeksler düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın faizleri 25 paz puan artırması ve yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı içinde üç değil dört faiz artırımı öngörmesi sonrası küresel piyasalar düşüşte. Avrupa’da endeksler yatırımcılar bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı izlerken düşüşle açıldı. Cuma günü de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var.

ECB’de, yönetim kurulu üyelerinden bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını tartışacağına dair açıklamalar olmuştu.

AVRUPA – ECB toplantıları öncesinde, Avrupa’da endeksler düşüşle açıldı. Almanya’da TÜFE Mayıs’ta aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 2.2 arttı. Veri ve gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 0.65,

- CAC 40 yüzde 0.70,

- FTSE 100 yüzde 0.66,

- FTSE MIB yüzde 0.80 düştü.

- Stoxx600 ise yüzde 0.52 düştü.

ASYA – Asya’da gelişmekte olan ülke piyasaları dört faiz artırımı beklentisiyle düşüşte. Güney Kore ve Hong Kong borsaları düşüşe öncülük ediyor. Fed yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı için faiz öngörülerinin görülebildiği ‘dot plot’ grafikte yönetimin büyük çoğunluğunun dört faiz artırımına kayması sonrası Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.99,

- Shanghai yüzde 0.17,

- HSI yüzde 1.07,

- KOSPI 1.84 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.25 gerilerken, endeksin yılbaşından bu yana yükselişi de yüzde 14.05 oldu.

ABD – ABD’de Fed faiz kararı sonrası endeksler geriledi. AT&T’nin Time Warner’a yaptığı teklife izin verilmesiyle teknoloji hisselerinde bir yükseliş olsa da, dört faiz artırımı sonrası Nasdaq da düşüşe geçti.

Dow Jones yüzde 0.47,

S&P 500 yüzde 0.40,

Nasdaq karar sonrası yükseldikten sonra yüzde 0.11 düştü..

Gelişmelere parallel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyinin altında geriledi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.016 düşüşle 93.46 düzeyine geriledi; gün içinde 93.42-93.58 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed sonrası ve ECB öncesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.15 yükselişle 1.1810 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.95 düzeyine gerilerken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.069’a; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.561’e geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.35 değer kaybetmesiyle, 109.96 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.14 yükselişle 1.3394 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD arzındaki rekorun ardından, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yatay seyirle 66.64 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.43 düşüşle 76.41 dolara geriledi.