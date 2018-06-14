KÜRESEL PİYASALAR – Draghi QE’yi “güvercin” sonlandırdı, Avrupa’da endeksler ralli yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın faizleri 25 paz puan artırması ve 2018 yılı içinde dört faiz artırımı öngörmesi sonrası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faizleri değiştirmedi ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) sonlandıracağını duyurdu.

ECB Başkanı Mario Draghi’nin QE’den çıkışı “güvercin” bir tonda duyurması sonrası Avrupa’da endeksler güçlü yükselirken, euro/dolar paritesi günlük yüzde 1.33 düşüşle 1.17’nin altına geriledi.

Piyasalar yarın da Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararını yakından izliyor olacak.

AVRUPA – ECB faiz karar ve ECB Başkanı Draghi’nin güvercin konuşmasının ardından, Avrupa’da endeksler güçlü yükseldi.

- DAX yüzde 1.70,

- CAC 40 yüzde 1.49,

- FTSE 100 yüzde 0.97,

- FTSE MIB yüzde 1.23 yükseldi.

- Stoxx600 ise yüzde 1.25 yükseldi.

Gelişmelere parallel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyinin üzerine yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.091 artıışla 94.40 düzeyine yükseldi; gün içinde 93.19-94.43 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed ve ECB sonrası eurodaki düşüşe paralel yüzde 1.27 düşüşle 1.1642 düzeyine geriledi. Parite gün içinde 1.1630 düzeyine kadar geriledi ve en yüksek 1.1852 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.946 düzeyine gerilerken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.065’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.566 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yatay seyriyle 110.34 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.44 düşüşle 1.3317 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD arzındaki rekorun ardından, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.45 artışla 66.94 dolara yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.34 düşüşle 76.48 dolara geriledi.

ASYA – Asya’da gelişmekte olan ülke piyasaları dört faiz artırımı beklentisiyle ve ECB’nin faiz kararı ve QE’den çıkacağını duyurmadan önce düşüşle kapandı. Çin’de sanayi üretimi beklentilerin altında açıklandı. Mayıs’ta Çin sanayi üretimi yüzde 6.9 yükseldi, beklenti yüzde 7.0’ydi. Güney Kore, Japonya ve Hong Kong borsaları düşüşe öncülük etti. Fed yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı için faiz öngörülerinin görülebildiği ‘dot plot’ grafikte yönetimin büyük çoğunluğunun dört faiz artırımına kayması sonrası Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.99,

- Shanghai yüzde 0.17,

- HSI yüzde 0.93,

- KOSPI 1.84 düşüşle kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.05 gerilerken, endeksin yılbaşından bu yana yükselişi de yüzde 14.10 oldu.

ABD – ABD’de Fed faiz kararı ve güçlü ekonomik verilerin ardından endeksler yükselişle açıldı. ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi işsizlik başvurularının 44 buçuk haftanın en düşük düzeyine gerilediğini açıkladı. ABD Ticaret Bakanlığı perakende satışların yüzde 0.4 beklentilere karşılık Mayıs’ta yüzde 0.8 yükseldiğini duyurdu.

ABD ithalat fiyat endeksi MAyıs’ta yüzde 0.6 yükseldi. Bu da Enflasyonun güçleneceğine dair beklentileri artırdı. İş stokları ise Mayıs’ta yüzde 0.3 yükseldi.

Comcast’in 21st Centruy Fox’un bazı birimlerini toplam 65 milyar dolara alacağını duyurmasının ardından 21st Century Fox hisseleri yüzde 1.5 yükseldi. Comcast, bu teklifi ile Disney’in 52.4 milyar dolarlık teklifini bertaraf etti. Comcast hisseleri de yüzde 4 yükseldi. Ayrıca AT&T’nin Time Warner’I satın almasına ABD mahkemelerinden onay çıktı.

Gelişmelere parallel

- Dow Jones yüzde 0.12,

- S&P 500 yüzde 0.27,

- Nasdaq yüzde 0.68 yükseldi.