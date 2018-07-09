KÜRESEL PİYASALAR – Draghi konuşması öncesi Avrupa’da endeksler yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () – Küresel hisse piyasaları geçen hafta Cuma günü ABD’de açıklanan beklenenden güçlü istihdam verileri sonrasında haftaya yükselişle başladı.

AVRUPA – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Ben Broadbent’in de aralarında olduğu Avrupalı merkez bankası başkanlarının konuşmaları da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

ABD ve Çin arasında ithalata getirilen yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının Cuma günü başlamasına rağmen, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenden de güçlü gelmesi ve ücretlerdeki artış, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaya devam edeceğine işaret etti ve ABD’nin ardından Asya ve Avrupa’da da endeksler yükselişle açıldı.

ECB – Türkiye saati ile 16:00’da Brüksel’de konuşacak Draghi’nin bankanın parasal sıkılaştırmaya ilişkin izleyeceği yola dair ipuçları vermesi bekleniyor.

EURO/DOLAR – Parite ise Draghi’nin konuşması öncesinde, ABD’de beklenenden daha zayıf bir artış kaydeden ücretlere bağlı olarak euro leyhinde yükselişte. Euro/dolar paritesi gün içinde en düşük 1.1740, en yüksek 1.1782’yi gördü. Parite yüzde 0.23 yükselişle 1.1772 düzeyinde.

ALMANYA – Dış ticaret dengesi verileri açıklanan Almanya’da ihracat aylık yüzde 1.8 artarken, ithalat yüzde 0.7 arttı. Bu da Almanya’nın dış ticaret fazlasını Nisan’daki 19 milyar eurodan Mayıs’ta 20.3 milyar euroya yükseltti.

BİRLEŞİK KRALLIK - Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis istifa etmesiyle dolar karşısında 1.3285’e kadar gerileyen STERLİN/DOLAR, sonrasında hızla toparlanarak yüzde 0.38 artışla 1.3321 düzeyine yükseldi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.16, FTSE yüzde 0.23, CAC yüzde 0.50, FTSE MIB yüzde 0.40 yükseldi.

ASYA – Haftaya güçlü başlayan Asya endeksleri sert yükselişlerle kapandı. Nikkei yüzde 1.21, Shanghai yüzde 2.49, HSI yüzde 1.32 ve KOSPI yüzde 0.57 yükseldi.

WALL STREET – ABD’de endeksler haftanın son gününde güçlü istihdam verileriyle yükselişle kapanmıştı. Dow Jones yüzde 0.41, S&P 500 yüzde 0.85, Nasdaq yüzde 1.34 yükseldi.

Geçen hafta ABD’den gelen veriler ve bu hafta Avrupa’dan gelecek veriler parite üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapıyor.

DOLAR endeksi haftaya yüzde 0.15 düşüşle 93.877’den başladı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 93.74 – 94.02 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.853 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda ise yüzde 2.561 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.01 değer kazanmasıyla 110.49 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.57 yükselişle varil başına 77.68 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.19 düşüşle 73.66 dolardan işlem görüyor.