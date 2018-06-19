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KÜRESEL PİYASALAR –  Dow Jones’da düşüş 400 puanı buldu

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından sert düşüşle açılan ABD piyasalarında Dow Jones yıl başından...

KÜRESEL PİYASALAR –  Dow Jones’da düşüş 400 puanı buldu

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından sert düşüşle açılan ABD piyasalarında Dow Jones yıl başından bu yana tüm kazancını sildi ve düşüş 400 puanı buldu.

Özellikle Boeing ve Caterpiller gibi sanayi şirketlerinin hisseleri düşüşlere öncelik ederken, Dow Jones Salı günü 407 puan düşüşle 24 bin 579 puana geriledi.

Dow Jones’un yıl başından bu yana getirisi ise sıfırlandı ve eksi yüzde 0.45 kayba döndü.

Dow Jones son 12 ayda ise yatırımcısına yüzde 14.31 getiri sağladı.

S&P 500 günlük yüzde 1.0 düşüşle 2 bin 746 puana gerilerken, endeksin yıllık getirisi ise yüzde 2.76’ya geriledi. Son 12 ayda ise yatırımcısına yüzde 11.98 kazandırdı.

Nasdaq Bileşik Endeksi ise günlük yüzde 1.34 düşüşle 7 bin 642 puana geriledi. Teknoloji hisselerini barındıran endeks Wall Street’te getirisi hala en yüksek olan endeks, fakat birçok uzman özellikle Nasdaq’taki hisselerin çok pahalandığına vurgu yapıyor.

Nasdaq’ın yatırımcısı yıl başından bu yana yüzde 10.95, son 12 ayda ise yüzde 22.76 getiri elde etti.  

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