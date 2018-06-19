KÜRESEL PİYASALAR – Dow Jones ticaret savaşı endişeleriyle 324 puan düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından Çin de sert karşılık vereceğini söyledi. Önce Asya’da endeksler sert düşüşle kapandı. Shanghai endeksi yüzde 3.82, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapandı. Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişeleriyle geriledi. İşlemlere 324 puan düşüşle başlayan Dow Jones'un kayıpları 361 puana kadar çıktı.

WALL STREET – ABD’de konut başlangıçları 11 yılın zirvelerine yaklaşırken, özellikle Çin’e ihracatı olan çip üreticileri ve Boeing ve Caterpillar gibi sanayi şirketlerinin hisseleri düştü.

Dow Jones 324 puan düşüşle açıldıktan sonra, dünkü kapanışa göre yüzde 0.41 geriledi

S&P 500 yüzde 0.80

Nasdaq yüzde 0.87 düştü.

AVRUPA – Ticaret savaşı endişelerine paralel Avrupa’da da endeksler düşmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandırdıktan sonra haftanın ilk işlem gününde ECB Başkanı Mario Draghi Portekiz’de bankanın düzenlediği bir forumda “İlk faiz artışının zamanını belirlemede kurul olarak sabırlı olacağız” dedi.

Enflasyonun ECB hedefine doğru kademeli bir şekilde ilerlediğini belirten Draghi, belirsizliğin ekonomik görünümün içine işlediğini söyledi. Draghi, ABD’deki mali genişlemeyi yukarı yönlü bir risk olarak değerlendirirken, jeopolitiğe bağlı artan petrol fiyatlarını ise aşağı yönlü risk olarak değerlendirdi.

Gelişmelere paralel Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 1.20

FTSE yüzde 0.39

CAC yüzde 1.11

FTSE MIB yüzde 0.36 düştü.

Stoxx600 ise yüzde 0.64 geriledi.

ASYA – Asya’da endeksler sert düşüşle kapandı.

Shanghai yüzde 3.82

Nikkei yüzde 1.77,

HSI yüzde 2.78

KOSPI ise yüzde 1.52 düşüşle kapandı.

MSCI (Japonya hariç) endeksinin yıl başından bu yana getirisi yüzde 10’un altına geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 2.44 düştü, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 9.87 geriledi.

DOLAR endeksi 95 düzeyinin üzerine çıktı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.40 artışla 95.14 düzeyine yükseldi; gün içinde 94.53-95.30 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişelerine paralel yüzde 0.64 düşüşle 1.1549 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.878 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.013; iki yıllıklarda ise yüzde 2.524 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.65 değer kaybetmesiyle 109.88 düzeyine geriledi.

STERLİN/DOLAR yüzde 0.57 düşüşle 1.3171 düzeyine geriledi.

PETROL piyasalarında, OPEC, Rusya ve diğer üretici ülkelerin arzı artırma planları ve Çin’in ABD petrolüne ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemesiyle, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 65.02 dolara düşerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.29 düşüşle 75.12 dolara geriledi.