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ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

KÜRESEL PİYASALAR –  Dolar endeksi Fed sonrası dört ayın zirvelerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – Dolar endeksi Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası  dört ayın zirvelerinde geziniyor. Dolar endeksi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin tekrar  artmasıyla 92.760 düzeyine kadar...

KÜRESEL PİYASALAR –  Dolar endeksi Fed sonrası dört ayın zirvelerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – Dolar endeksi Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası  dört ayın zirvelerinde geziniyor. Dolar endeksi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin tekrar  artmasıyla 92.760 düzeyine kadar çıktıktan sonra yüzde 0.024 düşüşle 92.49 düzeyine geri çekildi.
Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.25 değer kaybıyla 109.55 düzeyine geriledi.
ASYA - Asya borsaları Fed’in faizleri değiştirmemesinin ardından Pekin’de gerçekleşen ABD-Çin ticaret müzakerelerine paralel olarak karışık seyrediyor. Özellikle Hong Kong’da HSI teknoloji ve finans sektöründeki düşüşlere bağlı olarak yüzde 1.66 düşüşle açıldıktan sonra kayıplarını bir nebze sildi.
- Nikkei bugün tatil sebebiyle kapalı.
- Shanghai yüzde 0.66 3,101.64 puana yükselirken,
- HSI yüzde 1.34 düşüşle 30,312.84 puana geriledi.
FED - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizlere dokunmadı fakat yükselen ve hedefe yaklaşan enflasyona vurgu yaptı. Küresel ticaret savaşına yönelik endişeler gölgesinde, piyasalar herhangi bir faiz artırım kararı beklemiyor.
Enflasyonel baskıların faiz artırım ihtimalini güçlendirmesi ve ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma ihtimali ve jeopolitik gerilimlerin yükselmesine paralel olarak ABD devlet tahvilleri de yükseliş seyrine devam ediyor.
İki yıllık ABD tahvil getirileri 2008 Eylül'den bu yana en yüksek düzeyine yükselirken, 10 yıllık ABD tahvil getirileri ise yüzde 3.0 düzeyine yakın seyrediyor.
İki yıllık tahvilde getiri yüzde 2.508 düzeyine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay seyirle 2.976 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 3.139 düzeyinde.
ABD – ABD’de tarım dışı istihdamın Nisan’da beklentilerin de üzerinde (200 bin beklenti) 204 bin artması endeksleri yükseltmeye yetmedi.
- Dow Jones yüzde 0.72 düşüşle artışla 23,924.98 puandan
- S&P 500 yüzde 0.72 düşüşle 2635.67 puandan
- Nasdaq 0.42 düşüşle seyirle 7,100.90 puandan kapandı.
ABD ve Çin ekonomisi Perşembe ve Cuma günü Pekin'de pazarlık masasına oturacak. Çin'den öncesinde verilen mesaj ise "ABD, her istediğini vereceğimizi düşünme..."
AVRUPA – Haftasonuna yaklaşırkan Avrupa borsalarında dün açıklanan İmalat PMI verileri ve Euro Bölgesi büyüme ve istihdam verilerinin ardından
- DAX yatay seyirle 12,802.25 puandan
- FTSE yüzde 0.30 yükselişle 7,543.20  puandan
- CAC yüzde 0.16 yükselişle 5,529.22 puandan kapandı.
Euro Bölgesi’nde işsizlik 10 yılın en düşük düzeyine gerilerken, hem Euro Bölgesi hem de, AB birinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü. Euro Bölgesi imalat sektörü büyüme hızı ise 13 ayın en düşüğüne geriledi.

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