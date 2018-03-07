KÜRESEL PİYASALAR – Cohn’un istifası ABD borsalarını düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () – Küresel ticaret savaşı endişesiyle düşüşlerle açılan küresel piyasalar, gün içinde Avrupa ve ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerle bir nebze toparlansa da, Beyaz Saray baş ekonomik danışmanının istifası ve AB tarafından ithalat vergilerine karşı yapılabilecek bir misilleme endişesiyle tedirgin.

ABD’de 300 puanın üzerinde kayıpla açılan Dow Jones yüzde 0.77’lik düşüşle 24,691.82 seviyesine geriledi. S&P 500 ise yüzde 0.51 düşüşle açılarak 2,714.28 puana gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.40 düşüşle açılarak 7,342.30 puana geriledi.

ABD tahvilleri Başkan Donald Trump’ın serbest ticaret savunucusu olan baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifasıyla yüzde 0.22’lik düşüş yaşarken, ABD Borsaları özellikle çelik ve alüminyum kullanılan sektörlere bağlı olarak düşüşler yaşadı. General Motors ve Boeing gibi ağırlıklı olarak metal girdileri olan sanayi şirketlerinin hisseleri yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşadı.

Cohn’un istifasıyla yükselen ticaret savaşı endişeleriyle dolar endeksi zayıflamasını sürdürerek yüzde 0.07 düşüşle 89.558 seviyesine geriledi.

Dolar güvenli liman olarak görülen Japon yeni karşısında değer kaybetti ve önceki günü 106.3 seviyesinden kapatan dolar/yen yüzde 0.3 düşüşle 105.80 seviyesine geriledi.

Commerzbank yayınladığı bir günlük müşteri notunda “Beyaz Saray’daki makul sesler azaldıkça, küresel bir ticaret savaşı riski de artıyor” yazdı.

ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 56.6 milyar dolara yükselerek 10 yıla yakın bir sürenin en yüksek ticaret açıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca ADP ve Moody’s tarafından açıklanan özel sektör istihdam verileri ABD ekonomisinde Şubat’ta beklentilerin üzerinde yeni istihdam yaratıldığına işaret etti.

Avrupa Birliği’nden gelen güçlü büyüme verileri ve Rolls-Royce’un 2020 hedeflerini tutturabileceğini açıklamasıyla destek bulan euro, dolar karşısında iki buçuk haftanın en yüksek seviyesine geldi.

Avrupa Birliği’nin 2017 yılında yüzde 2.3, Euro Bölgesi’nin ise yüzde 2.4 büyüdüğünün açıklanmasının ardından dün işlem 1.2404 seviyesinden kapatan euro/dolar paritesi yüzde 0.28 yükselişle 1.2437 seviyesine yükseldi.

Avrupa Borsaları ticaret savaşı endişeleri ve güçlü büyüme verisiyle karışık seyretti.

Gün içinde yüzde 0.11 düşüşle 12,097.74 seviyesine gerileyen DAX yüzde 0.66 yükselişle 12,185.01 seviyesine yükseldi. CAC yüzde 10 düşüşle 5,164.97 puan oldu. FTSE yüzde 0.18 yükselişle 7,159.54 seviyesine yükselirken, FTSE MIB ise yüzde 0.69 yükselişle 22,356.53 seviyesine çıktı. Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.01 yükselişle 371.41 puana çıktı.

AB’den gümrük vergilerine ‘misilleme listesi’

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom’un Trump’ın önerdiği gümrük vergilerine karşı bir liste hazırladıklarını söyledi. Trum gerçekten çelik ve alüminyuma ithalat vergisi getirirse, yakında AB Komisyonu tarafından açıklanacak listede çelik, endüstriyel ve tarımsal ürünler olduğu belirtiliyor. Malmstrom listede “Bazı burbon türlerinin, fıstık ezmesi, barbunya ve portakal suyu gibi kalemlerin” olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’da “Önce Amerika” yaklaşımındaki korumacı ekonomik danışmanların güçlendiğine dair endişeleri körüklemesiyle Asya borsaları da işlem gününü düşüşlerle kapatmıştı.