Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD-Çin arasında aylardır devam eden ticaret savaşı söylemleri ve iki ülkenin siyasilerinden ve otoritelerinden gelen açıklamalar sürerken, Wall Street’te geçen haftanın son günü yaşanan yükseliş ve Çin’den gelen ikinci çeyrek büyüme verisinin ardından Asya’da endeksler düşüşte. Nikkei, resmi tatil nedeniyle kapalı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’de bugün gerçekleşecek görüşmesi, Euro Bölgesi’nden gelecek ticaret dengesi verileri ve ABD’den gelecek Empire İmalat Endeksi ve perakende satış verileri piyasalar tarafından izleniyor.

ÇİN – Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin, ikinci çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun, yılın ilk yarısına ilişkin verilerine göre, Çin'de GSYH, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 artarak 6.27 trilyon dolara çıktı.

Veriler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 6.7 arttığını ortaya koydu. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 büyümüştü.

ASYA – Geçen haftanın son gününde ABD ve Çin ticaret gerilimine bağlı düşüşle kapanan Asya borsalarında Çin büyüme verisinin ardından;

- Shanghai yüzde 0.82 düşerken,

- Nikkei resmi tatil nedeniyle kapalı.

- HSI yüzde 0.40

- KOSPI yüzde 0.34 yükselişle kapandı.

AVRUPA - AVRUPA’da endekslerin şirket kazançları öncesinde Londra ve Milano’da borsalar yükselişle açılırken, DAX ve CAC endekslerinin de yükselişle açılması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ – Ticaret dengesi verileri Avrupa endekslerinin seyrinde etkili olacak verilerden.

WALL STREET – Facebook ve Amazon hisselerinin tarihi düzeylere yükselmesinin ardından Nasdaq Perşembe günü yeni tarihi zirvesini görmüş, ardından haftanın son gününde endeskler yükselişle kapanmıştı. Dow Jones yüzde 0.38, S&P 500 yüzde 0.11, Nasdaq yüzde 0.03 yükselirken, küçük hacimli hisselerin olduğu Russel 2000 yüzde 0.19 düşüşle kapandı.

DOLAR endeksi yüzde 0.15 düşüşle 94.57 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.58- 94.77 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşle paralel 1.17 düzeyinin üzerine çıktı ve günlük yüzde 0.12 yükselişle 1.1700 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.836 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.586 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.11 yükselişle 1.3249 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.01 değer kaybetmesiyle 112.38 düzeyine geriledi.

PETROL piyasalarında, OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Çarşamba günü 74.40 düzeyindeyken, Perşembe günü petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak 2.25 dolara denk gelen yüzde 3’lük düşüşle 72.15 dolara gerilemişti.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.67 düşüşle varil başına 74.51 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.54 düşüşle 70.47 dolardan işlem görüyor.