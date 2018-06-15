KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da piyasalar ECB kararı ertesinde karışık seyirde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran () – Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) sonlandırma kararıyla, Avrupa’da endeksler güçlü yükseldikten sorna yeni güne karışık seyirle başladı.

- DAX, CAC 40 ve Stoxx600 değişim göstermezken,

- FTSE 100 yüzde 0.81,

- FTSE MIB yüzde 1.22 yükseldi.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi yüzde 0.13 artışla 95.00 düzeyine yükseldi.

- EURO/DOLAR paritesi Fed ve ECB sonrası eurodaki düşüşe paralel yüzde 0.1 düşüşle 1.1566 düzeyine geriledi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.93 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.05’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.566 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.18 artışla 110.82 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.16 düşüşle 1.3240 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD arzındaki rekorun ardından, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.01 düşüşle 66.88 dolara çekilirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.09 düşüşle 75.87 dolara geriledi.

ASYA – Piyasalar ABD’den gelecek gümrük vergileri beklentileri ve ECB kararı sonrası euroda görülen düşüş etkisiyle karışık seyirde.

Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.50 artarken,

- Shanghai yüzde 0.69,

- HSI yüzde 0.09,

- KOSPI 0.80 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.5 düşüşle 76.3 değerine çekildi.

ABD – ABD’de Fed faiz kararı ve güçlü ekonomik verilerin ardından yükselen endeksler, ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi işsizlik başvurularının 44 buçuk haftanın en düşük düzeyine gerilediğini açıklaması etkisiyle ABD’de piyasalar yükselişle kapandı.

Bu gelişmelere paralel olarak,

- Dow Jones yüzde 0.10,düşerken,

- S&P 500 yüzde 0.25,

- Nasdaq yüzde 0.85 yükseldi.